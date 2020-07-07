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央視：BNO港人就業難 只能搬磚、摘生果？

環球政經 15:40 2020/07/07

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港區國安法訂立後，不少港人考慮移民，另一邊廂英國首相約翰遜承諾為持有BNO香港人提供申請入籍英國途徑；中國官方對此舉似乎相當不滿，最近央視更發文，指英國失業率快要達8%，亦指移居英國港人只能從事低下階層工作，例如搬磚、摘生果等。

相關文章：【BNO】英國民調逾6成受訪者 撐BNO港人在英定居

英國失業率快達8%　找工作極不容易

央視客戶端（APP）發表文章指，英方提出以BNO申請入籍英國的安排，「感覺還挺誘人」，尤其英國當局承諾申請人數無上限，但文章續指香港人到英國生活的最大問題為找工作難，其後央視更引述英國國家統計局的數字表明，4月份英國失業人數增加85.6萬人，一共達到了210萬人，自1971年以來最大的月度增長。勞動力市場專家預計，未來數月，失業率將繼續上升，預計達8%。

相關文章：【港區國安法】英擬擴大BNO持有人簽證權利 在野黨籲權利延至所有港人

央視又批評，現時英國政府大手補貼工資，才令失業問題不至那麽嚴峻，但預計還會有800萬個工作崗位被危及，失業率將達到20%左右。文章未段再細數某些行業，指英國疫情下失業問題嚴重。文中舉例，英國最大航空公司，易捷航空（easyJet）從3月底就停飛所有航班，有三分之一員工、4500個工作崗位可能被裁，包括727名飛行員。以上種種論證，都清晰表達央視對港人移居英國相當不看好。

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撰文 : 歐高榮

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