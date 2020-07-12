【山地悠遊人生@iM網欄】聖巡《絕命毒師》 Walter White 家 粉絲瘋湧屋主後悔

《絕命毒師》（Breaking Bad），是一齣 2008年至2013年播出的美國電視劇。個人認為是套神劇，是一套「人生必看的美劇」。劇情講述一位化學老師 Walter White， 青年時是化學系高材生，跟女友還有好友一起創立科技公司。因女友與好友搞上，Walter憤然退股， 幾年後這家科技公司上市，市值幾十億美元，前女友跟好朋友風光大婚。而Walter成了一位高中化學老師，過著窩囊、捉襟見肘的生活，還有一個不良於行的兒子。在他50時時被診斷出末期肺癌，同時妻子再度懷孕，為了龐大的醫療費用和給家人留下足夠的生活費， Walter利用自己的化學知識，鋌而走險開始製造冰毒，化身成為毒販Heisenberg。 劇情緊湊剌激，脫離現實生活萬里。

而跟我同行的兩位朋友都是忠實擁躉。從大峽谷出來，我們決定在途經Albequerque 的時候停下，去看看Walter White 的家，其實那是電視劇組租借來拍攝的道具屋。多年來，《絕命毒師》 受到追捧， 擁有很多忠實鐵粉。這些粉絲很想去看看房子，或跟房子自拍。現實生活中，年老的屋主夫妻原本過著安靜的生活，直到2008年他們同意將房子租借給電影攝製組，從此每天人潮不斷湧向這間屋子，對於業主來說是不勝煩擾。

最值得爭議的行為是， 劇情有一段講述Walter被揭穿販毒，被老婆趕出家門，憤怒之下把買回家的披薩餅扔到屋頂。這屋主老太太抱怨，她厭倦了像白痴一樣粉絲闖入，並不斷把披薩扔向她的屋頂，還覺得這樣做很有趣！從此屋主與粉絲的爭議事件不斷重演，這位老太太每天坐在車庫裡， 對所有經過的遊客怒目而視，有些粉絲只是拍幾張照片，甚至沒有下車，老太太也會向粉絲尖叫和詛咒。她坐在車庫裡，抱怨粉絲靠得太近了。雖然在網上有很多對屋主不好的評語，最終我們還是開車去看了看，駛過並停在對面街幾分鐘。

屋主現在肯定非常後悔借出房子拍攝，因院子裡豎著七個警告牌，寫着各種禁止的標誌，禁止擅闖、請勿打擾、在馬路對面停車拍照、該房屋正在監視中、這是私人物業、侵入者將受到起訴。還在房子前面的街道上放了一些路障，不讓粉絲靠近房子。最終業主決定在院子周圍安裝了一個2米的鐵圍欄。近年粉絲觀察到，業主甚至將房子的外觀和顏色改了，可能是好主意。可能？在這間房子對面的鄰居，是個中年男士，就利用這個機會，裝扮成Walter ，在車庫裡賣《絕命毒師》相關的紀念品。（圖）我也買了一些。（圖）

這位鄰居跟我們分享了他獨特的看法：對面的老太太當初收了一筆可觀的錢進行拍攝，對遇到粉絲來訪感到不滿，當初就不應允許在她家中進行拍攝，如果覺得到被滋擾，應該搬家。她住在著名的房子裡，可以很容易把該房子以市價的幾倍的價格賣掉。她還可以組織旅行團並向遊客收取照片費用，估計每周訪客有2500人次，建議她接受捐贈以換取拍好照片，以每人5美金計數，每月坐在那裡可以有5萬美元， 還未算賣紀念品的收入。如果老太太不缺錢，可以將收益捐贈給戒毒者。為甚麼不呢？當然，那位老太太就是不，而是在過去5-10年裡，繼續坐在車庫裡對想跟房子拍照留念的粉絲大吼大叫和詛咒。請注意，該房子是私人住宅，千萬不要向屋頂上扔披薩！

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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