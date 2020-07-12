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【山地悠遊人生@iM網欄】聖巡《絕命毒師》 Walter White 家 粉絲瘋湧屋主後悔

名人薈萃 08:02 2020/07/12

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《絕命毒師》（Breaking Bad），是一齣 2008年至2013年播出的美國電視劇個人認為是套神劇是一套人生必看美劇劇情講述一位化學老師 Walter White 青年時是化學系高材生跟女友還有好友一起創立科技公司因女友與好友搞上Walter憤然退股 幾年後這家科技公司上市市值幾十億美元前女友跟好朋友風光大婚Walter成了一位高中化學老師過著窩囊捉襟見肘的生活還有一個不良於行的兒子在他50時被診斷出末期肺癌同時妻子再度懷孕為了龐大的醫療費用給家人留下足夠的生活費 Walter利用自己的化學知識鋌而走險開始製造冰毒化身成為毒販Heisenberg 劇情緊湊剌激脫離現實生活萬里

而跟同行的兩位朋友都是忠實擁躉。從大峽谷出來，我們決定在途經Albequerque 的時候停下，去看看Walter White 的家，其實那是電視劇組租借來拍攝的道具屋。多年來，《絕命毒師》 受到追捧， 擁有很多忠實鐵粉。這些粉絲很想去看看房子，或跟房子自拍。現實生活中，年老的屋主夫妻原本過著安靜的生活，直到2008年他們同意將房子租借給電影攝製組，從此每天人潮不斷湧向這間屋子，對於業主來說是不勝煩擾。

最值得爭議的行為是， 劇情有一段講述Walter被揭穿販毒被老婆趕出家門憤怒之下把買回家的披薩餅扔到屋頂。這屋主老太太抱怨，她厭倦了像白痴一樣粉絲闖入，並不斷把披薩扔向她的屋頂，還覺得這樣做很有趣！從此屋主與粉絲的爭議事件不斷重演，這位老太太每天坐在車庫裡， 對所有經過的遊客怒目而視，有些粉絲只是拍幾張照片，甚至沒有下車，老太太也會向粉絲尖叫和詛咒。她坐在車庫裡，抱怨粉絲靠得太近了。雖然在網上有很多對屋主不好的評語，最終我們還是開車去看了看，駛過並停在對面街幾分鐘。

屋主現在肯定非常後悔借出房子拍攝，因院子裡豎著七個警告牌，寫着各種禁止的標誌，禁止擅闖、請勿打擾、在馬路對面停車拍照、該房屋正在監視中、這是私人物業、侵入者將受到起訴。還在房子前面的街道上放了一些路障，不讓粉絲靠近房子。最終業主決定在院子周圍安裝了一個2米的鐵圍欄。近年粉絲觀察到，業主甚至將房子的外觀和顏色改了，可能是好主意。可能？在這間房子對面的鄰居，是個中年男士，就利用這個機會，裝扮成Walter ，在車庫裡賣《絕命毒師》相關的紀念品。（圖）我也買了一些。（圖）

這位鄰居跟我們分享了他獨特的看法：對面的老太太當初收了一筆可觀的錢進行拍攝，對遇到粉絲來訪感到不滿，當初就不應允許在她家中進行拍攝，如果覺得到被滋擾，應該搬家。她住在著名的房子裡，可以很容易把該房子以市價的幾倍的價格賣掉。她還可以組織旅行團並向遊客收取照片費用，估計每周訪客有2500人次，建議她接受捐贈以換取拍好照片，以每人5美金計數，每月坐在那裡可以有5萬美元， 還未算賣紀念品的收入。如果老太太不缺錢，可以將收益捐贈給戒毒者。為甚麼不呢？當然，那位老太太就是不，而是在過去5-10年裡，繼續坐在車庫裡對想跟房子拍照留念的粉絲大吼大叫和詛咒。請注意，該房子是私人住宅，千萬不要向屋頂上扔披薩！

作者_山地姑娘簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘、編輯：邊婕

欄名 : 山地悠遊人生

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