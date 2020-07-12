【生命解碼@iM網欄】EIDD-2801或成新冠解藥 基金搶先獲獨家權爆賺

疫症蔓延全球，至今已超越千萬人確診，當全球正憂慮第二波疫症爆發，紛紛期待新解藥能於波士頓、德國等生物科技重鎮出現，最近令人振奮的消息，卻出自一個名不見經傳的邁亞密（Miami）小鎮中的一隻藥----EIDD-2801，它是市面上唯一一隻有潛質的口服藥，可以壓抑covid-19，它被當地一小型基金搶先所有大型藥廠投資及得到獨家權。假若成功渡過極具艱辛的臨床檢驗過程（歷年統計，只有十分之一的機會率)，將可能是生物科技行業中，回報最快且取得高回報的一宗交易。

基金名為Ridgeback Biotherepautics，由一對前任基金經理夫婦打理，平時在Miami附近生活。夫婦之前常觀察bioTech股市，但據報未有親身研發藥物的經驗。Ridgeback並未設有實驗室，公司註冊[地址是兩夫婦的居所。創辦人Wayne Holman，早於3月時接受CNBC訪問，他成功引入Emory University的科技。藥廠之前一直四處苦尋對策，Ridgeback捷足先登找到被各界忽略的這一項研究。其他藥廠現有pipeline的，有更多的試劑如Gilead remdesivir。但真正令EIDD-2801突而出的，是其口服功能。口服功能之重要性，在於適合大量生產，而且無需醫護人員協助試用。新藥於早期研究，可以阻止RNA病毒自我複製，同時亦在試管內無損人體肺部組織。Ridgeback注資後，大力推動以6至8周進入Phase 1 trial，成績斐然。

暫時得到研究結果顯示：一、壓制RNA virus 自我複製的機制。二、改善肺部功能，減緩體重下跌。三、減少肺內SARS-CoV2，MERS 及其他呼吸道疾病菌含量。

故事讀到此，筆者有兩個感嘆：首先全球化資本市場與科學成就之間的成果，分享非常不對稱。一個不熟科研的基金經理，只花了近三個月時間尋找，卻被研發此技術多年的科學家收穫更豐厚。這正正反映醫療科技界資源分配不準確的隱性問題。有一說法指，全球藥廠如何因慢性疾病藥毛利較高而生產過剩的流感疫苗，導致此次大流感應變無方。其次，此醫療危機需要越低價越普及的辦法去應對。ridgeback 3個月内轉向，美國最大藥廠Merck也來提出分紅合作，難免令大眾認為，此舉是短炒圖利。私募基金有足夠眼光投資固然是好事，但應否在兩、三個月中轉售，是值得商榷的難題。但無論如何，筆者亦希望，任何一種藥物盡快完成，可以舒緩疫情問題。筆者將於下期分析疫苗政治化的現象，研究疫苗如何成為中、美另一個新的博弈場。

作者_Jonathan簡介 曾於麻省理工大學作研究生一年，師隨CRISPR 基因編程教授研究可重用分子工具。由於最終決定先由互聯網行業發展，現於香港營運年輕社交產品。平常喜於在Research Paper 和Code Base 中遊走。

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