【胡言食語@iM網欄】上海外灘冒死食野生河豚 定下生死之交

上海是很多人喜愛旅游地方，中、西文化，華洋匯聚,各類特色美食，更常令人有無限驚喜。早前去上海工作，在當地居住的北京朋友，熱情地説，一定要去吃私房菜，才算不往此行。

约黃昏六時，我們一行八人到達，坐落於黄浦外灘旁的私房菜館----皇甫家，它是一幢老房子，甫下車，看它毫不起眼，窄小而舊的入口，心中有種尋找隱世美食的感覺。因為是老房子，外出走廊較窄，但當木門打開，進入餐館，感覺便完全不同。室內十分寛濶，裝修簡潔，因為是老房子，屋主將原有房間改建成大小不同的貴賓廳房。朋友早已訂了枱，侍應禮貌地帶領我們進入房間。大大的圓枱上，已經放好餐具、酒杯及一些前菜。

北京朋友吩咐待應，可以開始上菜後，便對我們説，此皇甫家私房菜，主要是吃河鮮及江鮮，老闆會以季節上時令的河鮮、江鮮等，烹調美食。故此每次來吃的菜式，都會有所不同。友人面帶微笑，語氣神袐，緩緩地説，但有一菜餚，是客人們都必會嘗試的，亦是今天我們來這裡的主要目的，它就是野生河豚。

筆者聽後，心中難免忐忑，因河豚的毒素，1至2克便可致命，日本大多數河豚都是人工養殖，毒性比野生河豚低幾十倍，故適當處理便可安全食用。而野生河豚的卵巢、血和肝臟有劇毒，中毒後10至20分鐘可毒發，甚至致命。劏魚及烹調時，廚師經驗十分重要，稍一不慎就會出大問題。正當想問朋友，在這裏進食河豚，可否安心時，門外進來一位中年男子，他帶著黑色粗框眼鏡，衣著得體，笑容親切地自我介紹。原來他是私房菜的主人，傾談間透露，因他十分喜愛美食及烹調，尤喜海鮮，故開設了這一家以江鮮、河鮮為主的餐館。

大家言談甚歡，待應亦將各種菜式奉上。薰魚、十分鮮味的酒浸小蝦，更有不知名的貝殼刺身，因為生吃，筆者只是淺嚐。接著上主菜，主菜極矜貴，是有長江第一鮮美名的刀魚，第一次吃刀魚，嘗試到江魚的鮮味。但略嫌多骨，要慢慢細嚐。皇甫家家主更告知，刀魚因瀕臨絕種而數量稀少，價格已經升至2000至3000元一斤。刀魚、鰣魚、河豚更被美譽為長江三鮮。正當我們驚訝於長江魚的天貴時，女待應捧上放滿熱湯的大瓦窩，皇甫家主朗聲道，這菜式選用的是野生河豚，定名為「生死之交」，當過菜式後，我們便結成生死之交。

▲ 長江刀魚

我們不明所以，他亦不多作解釋，只是拿起湯匙，將一條肥美的河豚，展示給我們看。繼而倒滿了一小碗河豚湯，待它稍涼後，二話不說，一飲而盡。他徐徐地說，你們不需要拼死吃河豚了，因他已經喝下河豚湯，現在先離開工作，亦會在15分鐘後回來，當我們見他安然無恙，便可安心進食。高熱的河豚湯待稍涼後，才開始品嚐，亦是最佳時候。

▲ 高湯河豚

他誠懇地說，為了讓我們安心，他冒著生命危險，幫我們先試此河豚，好讓我們安心食用。經此後，大家彼此便結為生死之交。大家聽後，都不得不替他鼓掌。當然最後一大窩河豚湯，全給我們吃掉。河豚湯濃郁的鮮，及獨特的味道，亦令我深深明白，為何以前這麼多人要拼死吃河豚。古人說：「食得一口河豚肉，從此不聞天下魚！」

▲ 家燒河魚

▲ 醉蝦

▲ 海參

作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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