【櫻淘魔法棒@iM網欄】日日載口罩致眼睛外露更脆弱？日本眼部射頻機告別浮腫！

過去半年大家都帶著口罩，只有眼睛外露，很多女士都對自己的眼睛護理加倍注意，希望把眼紋，眼袋和黑眼圈統統踢走。大家都知道眼睛與面部肌膚相比，眼周肌膚更薄，更乾燥、更脆弱。紫外光輻射，熬夜壓力、環境乾燥、眼部衰老出現更早，更明顯，更頑固。坊間推出了不同種類的美眼機，其中一部就是日本品牌JUJY紀芝RF眼部射頻機



它的主要功能是，多級射頻模式改善眼肌，告別浮腫泡泡眼；採用日本RF射頻技術、EMS微電流穩定安全、UP 電脈衝深入肌底助滲透紅光/藍光/紫光: 功能齊全，效果明顯。

與很多美眼機差不多，它具備

1. 緊致眼周肌膚，預防脂肪粒，提高滲透力 ;

2. 促進血液循環，緩解眼部疲勞

;

3. 提升皮膚，促進真皮層膠原再生

;

4. 淡化眼部細紋和乾紋，消除黑眼圈及眼袋。

這部射頻機盒內附送專用冷凝膠，用家不會令眼周產生脂肪粒，個人用家都覺得不錯，不會有油膩感。有別於傳統營養注入方式, 電脈衝注入通過打開肌膚屏障, 使營養充分被吸收, 吸收率比手塗+30%。

時下美容院都有RF射頻，簡單至這部輕巧的美眼機也有這個功效，採用多級射頻技術，能深度叠加，將熱能深透真皮層啟動膠原蛋白新生。RF射頻是利用真皮層膠原纖維在55-65度時，會立即產生收縮的原理，且能提升皮膚，促進膠原再生，還會刺激真皮層分泌更多的新的膠原纖維再生，從而使皮膚真皮層的厚度和密度增加，達到填平皺紋，改善鬆弛的作用。而EMS 微電流溫和直達肌底, 穿透表層到達真皮層, 再通過外部電流直接刺激運動神經, 讓肌肉引發收縮運動, 帶動眼部肌肉運動釋放, 促進眼部血液迴圈, 從而達到袪浮腫, 緊玫眼周肌膚的效果。

使用方法:

第一步: 用無名指取適量眼霜或眼部凝膠，從內眼角向太陽穴輕輕塗抹，開敫產品，根據個人需求選擇檔位。

第二步: 按照圖中點狀位置，做輕柔的點陣按壓護理，每點停留10秒左右，重復2-3次。

用家評價:

由於天天晚上熬夜加加班，黑眼圈特別重，買了很多眼霜感覺沒什麼用， 朋友推薦了這款美眼儀 ，一開始並不太瞭解，後來看到很多明星推薦果斷入手。收到貨後實在是太喜歡了，包裝很上檔次，美眼儀的外殼bling bling的，剛好一手可以握住，手感很好，按照說明書使用，清潔之後塗好凝膠放在眼皮上真的會有一跳一條的感覺，現在每天愛不釋手的在用著。期待更改善我的熊貓眼。

售價: 328元人民幣

如果想買一部入門版的美眼儀，可以試下王小姐Ms. W的美眼魔法棒。針對袪除眼袋，撫平眼紋，提拉緊致，淡化黑眼圈，緩和疲勞，離子導入，僅需兩分鐘，眼霜3倍吸收。縱向聲波震動，輕拍按摩，喚醒肌膚，仿人手輕柔拍打，提高新陳代謝，眼周肌膚更緊致細膩。它的10mm 按摩頭，全方位照顧眼周肌膚，與肌膚接觸的按摩頭採用香檳金真空鍍層工藝。最吸引我的地方是紫光燈消毒，眼肌乾淨健康，使用後不關機，蓋上保護蓋，自動開啟消毒模式。消毒完成自動關機，方便無憂。操作簡單，一鍵式操作，簡單易懂，復古馬燈的機身設計，線條圓潤，握感出色。大眾化價錢。

使用方法:

在眼周塗上眼霜，選擇喜歡的模式，按摩頭從眼頭至太陽穴方向劃動按摩，在眼周進行打圈式按摩; 在穴位處點按，每次按3-5秒，可重覆多次。

用家評價:

按摩頭大小，傾斜角度和圓潤度都非常契合眼部構造，使按摩更深入點穴更精准。高頻震動加速血液循環，離子導入促進眼霜的吸收。長期使用可以改善細紋，黑眼圈，眼袋等等。紫光燈消毒是一個令人驚喜的特點，給手術器械消毒的紫光燈用來給按摩頭消毒。用了一段時間後才來評論的，感覺挺好用的，配合眼部精華液和眼霜使用，對眼周色素沉著和細紋有一定效果，紅光暖暖的，震動按摩吸收，很舒服，日常早晚使用，我愛用紅光。

剛開始抱著試一試的態度買，沒想到真的出乎意料，這個美眼儀很小巧，帶著也很方便，個人比較喜歡用紅光的，熱熱的促進眼霜吸收，震動幅度也不錯，每天都會用他來擦眼霜，堅持一段時間應該眼部問題會有改善

售價:119元人民幣

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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