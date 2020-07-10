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【渴望一切頭頭是道@iM網欄】80年代末期開髪型屋至今 看髮型 看城市發展

名人薈萃 10:03 2020/07/10

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用剪刀發揮作品這麼多年，沒想過可以揸筆發表作品，真是要多謝編輯俾機會！

我作為一個土生土長嘅香港人，細個無心向學，唯有聽阿媽講，去學一門手藝，話將來不會餓死！受到身邊朋友影響，再加上本身貪靚，結果就去從學徒做起，一步一步成為髮型師。

80年代末期，我同幾位志同道合的同業，在中環合資開了一間細細間既髪型屋，幾位拍擋一起同心協力，早起摸黑地天天打拼，甚至試過兩年多，除了農曆新年幾天，都沒放過假！因為新年沒有客人會剪髪！那時最大的願望就是儲夠錢買層樓，再有多餘錢去旅行，就心滿意足了。

每年在內地舉得同業交流

講起旅行相信而家最多人關心，就是幾時開關可以自由地出國去旅行，除了工作必須外，大部份香港人都喜歡去旅行，甚至乎一年去幾次！好多人去旅行就係到一個城市，會看看當地建築，嚐嚐地道美食，而我必定會看看當地嘅髮廊設計及街上行人的髮型，不一定要看見標其立異嘅髮型（有就更好！）但如果看見大部份人髮型都有一種看上去隨意，但其實刻意修剪過的，就可以肯定這個城市的發展了。因為當大部份人對自身形象有要求，是必定會帶動其他行業，例如服裝，化妝品，美容零售等蓬勃起來！

2008年首次在北京搞產品發佈會

記得10多年前聽到很多客人說要去內地發展時，在好奇心及為了公司擴展下，旅行的目的地就從一年去幾次的泰國及日本，轉移北上廣州上海，北京....不同的內地城市了。這10多年從看到他們千篇一律的髮型，甚至沒有髮型！到全民跟風同一款髮型，再到現在有自己風格又配合自己面形打扮的髮型！簡單地說看一個都市人的髮型，便可以看見這個城市對生活品味對時尚流行趨勢有需求了，我就可以在當地嘗試作出開店的想法了！但以現在內地客人的需求及視野，到髮廊已經不只是剪剪頭髮這麼簡單，還需要提供頭皮護理，造型打扮意見給一些時尚資訊，現在做髮型師必須要多增值及保持初心與匠心，未來才可以應付更多挑戰！下一次和大家分享一下在內地創業的苦與樂。

2014年在內地舉行活動

作者_亂髮隨筆簡介

細個讀不成書，聽阿媽話學門手藝，將來點都搵到食。從學師仔到開一間細細髮型屋，發展到今天商業，藝術，美容養生於一身，中間過程堪過關斬將，身心磨練。

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撰文 : 亂髮隨筆、編輯：邊婕

欄名 : 渴望一切頭頭是道

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