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【公關大娜移@iM網欄】新科技時代 宅經濟掘起

名人薈萃 08:02 2020/07/13

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發達要趁早！

郭宇

28歲「字節跳動」程式員郭宇，在網路廣宣身家逾億已「搵夠」，決定去日本開溫泉酒店，正式退休。廿幾歲退下火線，不稀奇，含著金鑰匙的，一出世即可嘆世界；好命天生，妒忌不了。託賴網絡科技大行其道，帶挈富豪日趨年靑化，Snapchat老闆Evan Spiegel 25歲已經彈起，內地兌吧陳曉亮（29歲）、比特大陸葛越晟（28歲），都是站對了風口，未到而立之年已躋上億萬富翁列車；亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos35歲才身家億億聲，巴菲特更要等到56歲，算是超高齡前輩。

Jeff Bezos

這個時代極速而燥動，加上疫情搧風點火，令「新科技」、「宅經濟」如野火燎原，造就了一班有技術、無背景的年青人趁勢崛起。郭宇畢業於廣州暨南大學，經常做逃學威龍，成績單滿堂紅，但醉心寫程式，一登龍門躋入支付寶大門，再轉投其後被「字節跳動」收購的「糗事百科」，結合天時地利跳幾次槽，轉自就穩袋九位數銀碼。

帶貨網紅也是豬籠入水的行業，一線網紅薇婭一晚直播帶動營業額高達3.53億，她年賺過億是理所當然的。內地千禧後小朋友最大的夢想，是「用兩年賺夠往後60年花的錢」。人人都想極速從市場賺容易錢，與過往七、八十年代胼手胼足做工廠、幹實業大不同，傳統企業家經歷聚沙成塔的漫長創業過程，財富有血有淚，來之不易。現在最當炒的股票，往績不重要，投資者看重的是摸不著邊際的概念與前景，猶如藏著珍寶的黑箱，即使內情看不通透，股價仍愈升愈有。

家族辦公室 助永續經營

隨著中頭彩的富人族不斷壯大，打理鉅額財富的需求亦日益殷切，全球家族辦公室越開越多。首代掙錢、二代守業、三代花光，相信沒有富豪想這個宿命印證在自己身上。西方顯赫的羅斯柴爾德家族、摩根家族、杜邦家族等，以集團式經營家族，精心培養後代，嚴禁「分家」，嚴格執行「能者居之」的原則，讓家族生意永續繁衍。

中港台不少風頭‪一時無兩的家族，一輪子孫爭產、瓜分身家的虛耗，轉趨黯淡；例如台灣美麗華集團、長榮集團、台塑集團。華人社會較多以狹隘的自我利益出發，西方家族則首重大局，做大蛋糕齊齊共享。美國第一間家族辦公室是1882年由Rockefeller家族創立，內地直至近二三十年才興起，一夜暴富的人佇立於金山銀山面前，除了炫富，或者就是放任自流，家族辦公室正好填補他們的空虛與不足。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

 

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撰文 : 陳仕娜、編輯：邊婕

欄名 : 公關大娜移

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