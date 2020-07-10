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【廚心而髮@iM網欄】全血和牛？純種和牛？ 澳洲和牛知多少！

名人薈萃 08:32 2020/07/10

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上次介紹完日本和牛種類食法品種、等級和產地，今次為大家介紹澳洲和牛。澳洲和牛起源於1992至1996年期間，日本首次放行全血公母和牛，離開日本國土，全血和牛是日本獨有和牛血統，日常聽見純種和牛，其實是全血和牛同其他牛種交配而成，在四層交配之後，具有93.75個%和牛遺傳血統，這種牛就是常常見到的純種和牛，估計95%澳洲和牛都屬於純種和牛，餘下5%屬於全血和牛則是非常珍貴的極品和牛！

•澳洲和牛分級

澳洲和牛分級與日本完全不同

澳洲和牛 M0至M9分級別，有別於日本，M9級別等同於日本和牛的A4和牛級別，後來澳洲和牛追加M10至M12 等同於日本A5。

•分級小知識

澳洲和牛分級是挑選牛隻第十和第十一條肋骨之間的肉作分級， 而日本和牛就是第六和第七條肋骨之間作分級！

 

•入口質感

澳洲和牛比日本和牛入口質感牛味較為濃郁，肉質交為結實， 因為和日本和牛配種同屬入口即溶非常嫩滑。

•其他部位

牛小排，牛板腱，這些部位作燒肉或火鍋亦是必然之選， 肉眼扒西冷扒部位首選香煎特別香特別美味！

•烹調

澳洲和牛肉眼

非常淋滑嫩口 ，厚道4分3寸約250 g至300g，解凍後不用沖洗，廚房紙印乾，用岩鹽，黑胡椒，每邊煎一分鐘再兩邊煎30秒左右，預大概直至五成熟，再利用錫紙焗佢五至八分鐘，完成美味！

 

•澳洲和牛牛小排

牛小排本身油花均勻，再加上澳洲和牛等級做火鍋，燒肉一流嫩滑，油脂分布平均，打邊爐一兩秒就食得。

•澳洲和西冷

西冷部位屬於牛味重油脂比例較少，較肉眼為結實，肉汁 juicy，所以西冷部位普遍不會煎得太熟，5－6成爲佳。

•澳洲和牛板腱

牛板腱－是食家講嘅牛頸脊牛味重， 油花多，適合燒肉， 鐵板燒 ，火鍋 ，牛扒 ， 滑而不膩，特別之處肉中間有一條根腱，質感非常特別。今次為大家介紹澳洲和牛 ，下次我會再為大家介紹韓國和牛 ，多謝大家支持！

作者Wyman簡介：

自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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撰文 : Wyman、編輯：邊婕

欄名 : 廚心而髮

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