【千手公關@iM網欄】處理投訴、講電話和攪活動？ 公關工作不是這麼簡單！

不知從何時起，關公做了公關界的代言人，頓時為公關界添了一點玄。 關公是家傳戶曉的人物，頂天立地，但說到公關，不少人腦海中也會浮起一大堆問號。每年暑假也會遇到學生叩門，希望到我司公關部實習。面試時我問學生：「你知道公關是負責甚麼工作嗎？」有同學秒答：「講電話。」我還未來得及反應，同學又補充：「處理投訴。」天啊，你是申請顧客服務部的職位嗎？

再問另一位同學：「為何你覺得自己適合做公關？ 」同學躊躇滿志，用十分老練的語氣回答，內容大概就是說，自己能言善道，喜歡與人溝通之類，但最後的話才最致命：「我喜歡攪活動。」公關從來不止是舉辦活動啊！更何況這年頭要做好公關，是要用腦多於「手和腳」！

對於公關行業，有很多美麗的傳說。身邊也有些朋友不諱言，公關是她們的夢想職業，因為可以穿梭不同場合，接觸新鮮事物，甚至有機會到外地公幹，入住五星級酒店，生活似是多姿多釆。也難怪外界對公關有如此印象，皆因公關工作的確是極多元化及多功能。公關人員對外永遠保持最佳狀態，但每天處理繁鎖的恒常工作之餘，更多是處理突發的事情，也有外勤暴曬大汗淋漓，無論多累挑燈捱夜趕死綫，這種種幕後一面，卻總不會讓人看到吧!

隨着科技進步，社會環境改變，公關的工作日益繁重。昔日有人說，公關要三頭六臂、十八般武藝。今時今日的公關，則需要有千里眼和千手才可應付。回想千手公關初出茅廬時，尚未有互聯網，最權威及最多人收看的，是電視台的傍晚新聞，資訊往往需時大半天才廣泛傳播。但現在有24小時新聞台，加上網上即時新聞、網媒、各大社交平台等等，一椿事件可以在一丶兩小時內，極速傳到世界各地，甚至迅速發酵，公關便要爭分奪秒作處理，否則變成公關災難。

千手公關多年來，曾服務不同行業，接觸不同界別及社會不同階層的人士，加上天生愛玩、愛吃、愛探索新事物，今次接受新挑戰，希望透過「千手公關」這個專欄，分享所見所聞，同時為未來公關人提供一點啟示。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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