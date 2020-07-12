【宏觀術數@iM網欄】英國屬金、澳洲屬火 術數師談移民攻略

近期海外移民成為城中熱話，繼英國修改BNO持有者入境安排後，朋友們詢問增加不少，移居外地要考慮的現實條件很多，從個人意願，財務及生涯規劃，與及當地對新移民態度等等不一而足，那麼在術數上，又有何參考意見呢？

問題一：『我是否適合移民？』

個人是否適合外地生活，屬於術數微觀問題。從命理角度，的確有些人比較適合往外地發展，又有些人利於奔波生財（不一定移民），大抵可以從命格的驛馬和祿星和煞星的組合去判斷，其人在外地生活會否平安、工作及投資是否順利等等。

適合個人的移民地區：

問題2 ：『我移民去邊好？』

移民到那個地區較為有利，這問題涉及個人和地區的互動關係。

撇開客觀條件外，傳統術數大多數是以五行去判定，以當事人現居地或出生地（即香港）為中心點，分開東、南、西、北方（或八個方位）去考慮。例如五行喜火的人，便較利向南方發展，相反五行喜水的人，北方便較為有利。

以下列舉了一些熱門地方和適合的五行元素作大家參考：

有利元素及方向 適合移民地區 火（南方） 澳洲、紐西蘭、星加坡、馬來西亞 水（北方） 內地、韓國、加拿大 木（東方） 台灣、日本、美國西岸一帶 金（西方） 歐洲、英國、美國東岸一帶

如果要再詳細作地區分析，近代西方星占學於這方有較大發展，主流是用區域方位圖或*A*C*G 星圖去分析，其原理也是將當事人命盤的行星，幅射到世界地圖上，找出對事主較有利的城市或區域。主張遷移去不同地方，對往後吉凶有重要影響。

問題三：『目的地是否繁業安定？』

這一點屬更宏觀的考慮，以移居目的地未來社會經濟發展，是否穩定和繁業為依歸。始終個人得失是受會受著大環境的影響。，相同實力的人，生於太平盛世更容易大展拳腳。不論是投資移民、專業移民或為著下一代著想，如何選擇合適地區都很重要，而一個國家內不同地區、城市，發展也是有分別的，就如美國的西岸和東岸興衰，大環境下都可以不同。

聽起來範圍很廣，最簡單可以先從二個大原則去考慮：

第一點：未來20年屬九運屬火利南方。

在北半球地區，會較有利於地理板塊上的南端位置的地區。以亞洲區為例，星加坡、馬來西亞及泰國等地，甚至印度便屬於南方，雖然這些地區未必全部是移民熱點，但都是未來20年發展較大的區域。

第二點：九運利南面有山、北面有水。

這點除了選擇地區外，也用以選擇城鎮，甚至置業時挑選區域中用以參考。

如果該個城市主要的高山在南面，北面或東南方有水（海洋或主要河流），並且形勢優美，地運上在未來20年都是較優的。

以BNO人士會熱門考慮的英國為例，首都位於倫敦盤地內，泰吾士河從中間流經，河流屈曲有情，整體佈局興旺於九及一運，即未來40年。但就須留意風水配合上容易要先經驗一些波動才開始趨旺，如1666年的倫敦大火和之前瘟疫等。

而另一個熱門地區台北市，以淡水河為主流，新北區、萬華區及永和區一帶，在未來20年都會有較佳發展，地價亦應可有相當增長。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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