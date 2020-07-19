【黑膠唱片的復興@iM網欄】重播黑膠時必備功能 改變頻率的均衡器

電台電視除能提供香港本地制作外，更引入大量外國音樂節目。接觸音樂機會多了，在潛移默化之下，聽歌聽音樂，就成為我們日常生活部份。當時家庭收入穩定，加上政府房屋政策，音響產品隨之成為家庭寵兒。

當年的音響套裝組合，不管是一體或分體設計。唱盤、卡帶播放、調諧器(收音機)和喇叭都是基本配置。所以七、八十年代的同路人，對唱盤並不會陌生。當年音樂載體主要就是黑膠唱片，所以套裝音響設計都為了能重播黑膠而設計。本文介紹大家的，就是重播黑膠時必需功能，改變頻率的均衡器。

前文介紹過錄音過程，需要轉換成機械訊號，刻錄在母盤上。但收錄強勁低頻訊號時，坑紋需要佔據驚人長度和闊度。唱針是極端微細部份，重播時活像汽車在崎嶇山路煎熬。唱臂亦因為過份抖動，會劣化物理條件，重播時產生噪音和失真，嚴重影響聲音質素。

就連一首貝多芬第五交響曲，也不能完整地收錄在一張我們常見的12吋唱片內。可能某一曲目，會制作成兩張甚至是三張唱片。對儲存，包裝和聆聽享受（尤其古典曲目不好半途中斷）都會大打折扣。

在60年代，美國唱片工業協會(Recording Industry Association Of America)簡稱RIAA，就提倡了一個草案。只要把IK Hz 以下頻率壓縮，以上的放大，就能解決了問題，亦是普遍原用之今RIAA Curve。這個設定都有相當學問，當年歐美不下有十多間制作錄音公司，他們設計增益和衰減都有不同，所以遺下了一堆不同曲線，需要有不同放大和衰減參數，如Columbia, London, Decca......。不要給他嚇怕，音響愛好者竟對此研究得津津有味。

集成電路使現代音響設計趨向微型化。除了因為要放置唱臂和重播12吋黑膠碟片所需面積舖排而保留必要寬度外。就以市面所見一體黑膠唱機來說，集多樣功能，都可濃縮於一個箱體內。甚至可透過藍芽傳送功能，享受黑膠唱片獨有音色。下次再跟大家分享轉盤部份。

作者＿三通Raymond簡介： 音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

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