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【美股ETF】美國仍深陷疫情　Direxion推「居家辦公」ETF

環球政經 16:21 2020/07/07

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周一（6日）美國仍錄得新增近5萬確診，美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）指出，美國尚未出現低新增確診數字，仍然「深陷」（knee-deep）於第一波疫情中，並形容美國疫情非常嚴峻，需立即處理。

與疫情發展背馳的是，本周一（6日）資金繼續湧入科技股，納指再創新高，當中Google母公司Alphabet市值重返萬億美元，增至1.02萬億美元，連同Apple、Amazon、以及微軟在內的美國四大科技巨頭，自3月以來首次市值同時超萬億美元。

不單單是上述四大科企炙手可熱，從美國疫情爆發以來，居家防疫概念股吸引投資人青睞。向來以槓桿或反向產品為主的美國ETF提供商 Direxion Investment，上月末就推出了「Direction Work From Home ETF」(WFH) ，自6月25日上市至今，該ETF錄得3.23%的增長，略跑贏標普500指數的3.11%。

基金設立的目的，是為了讓投資人直接從居家辦公的未來趨勢中獲益，包含遙距通訊、網路安全、項目和文件管理、以及雲端技術等。基金共持有40隻股票，除了上除提及的重磅科技股Amazon外，同時還持有綫上視頻通訊軟件Zoom Video，以及網絡安全服務提供商Ping Identity，甚至還納入了中國網絡技術公司迅雷（基金十大持倉見下表） 。

十大持倉公司 佔比（%）
Twilio 4.17
Inseego 3.95
Crowdstrike 3.76
Avaya Holdings 3.17
Okta 3.13
Box 3.00
Elastic NV 2.99
Zoom Video 2.99
Fortinet 2.90
Ping Identity  2.80

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撰文 : 國際組

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