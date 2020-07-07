內地高考防口罩作弊 幫人「出貓」係大生意?

內地高考今日(7日)一連四天開考，今年報考人數多達1071萬人，比去年多了40萬人，全國有40萬個試場，是疫情以來最大規模的集體活動。今年因疫情關係，考生需配載口罩入試場應考，但口罩可能成為作弊工具。口罩下隱藏偷拍器或偷聽器，因此今年內地試場禁止考生配戴自己的口罩，所有入試場的口罩由考場供應；考生離開試場，口罩全部要交回試場。部份試場的口罩更特別訂造，印上試場的名字。

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事實上內地高考的作弊情況不能少窺，是有組織、應用高科技，部份作弊器材屬專業間牒級。作弊服務是盤大生意，收費絕不便宜。近日北京法院審理一宗去年高考作弊案，案情披露三人作弊集團收取考生每人過萬元人民幣服務費，共涉事學生達12人, 更有廠商專門生產作弊器材為防止作弊。試場因此亦如臨大敵，出動各種科技反制例如金屬探測器檢查考生；人臉及指紋識別確認考生身份；在考場外動用無人機監視試場周邊有沒有異常的無線電磁；屏蔽試場內手機訊號；無線電訊號監察車在試場外巡邏截斷無線電訊號等。

雙方互相鬥智鬥科技，情節隨時可以拍電影。例如2011年，安徽作弊人員用了兩台高功率發射器向，試場內的「客仔」發送答案，「客仔」透過一嚿表面是擦膠、實際是接收器的作弊工具。2013年遼寧就揭發有偷拍功能的眼鏡。今年高考至今已檢獲逾7000件無線電作弊器材。

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