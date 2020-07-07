【美股觀點】美國經濟或「W型」反彈 股市極度亢奮要留神

美國股市自三月底築底反彈後，投資者情緒亦隨之改變，部分投資者過分樂觀，令股市出現泡沫現象。根據反映各類情緒指標的Ned Davis Research（NDR）情緒調查顯示，投資者經已走出「極度悲觀」情緒，並從6月9日起更進入「極度樂觀」。極端情緒同樣反映在期權和炒作面臨破產的股票交易，刺激相關資產價格大幅飆升。

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投資者情緒極度樂觀

為緩解美國金融體系在危機中的緊張情況，美國向市場提供大量流動性和國民收入上的支持，推動美股市場上漲。在貨幣政策方面，聯儲局資產負債表規模已上漲至7.2萬億美元，而美國聯儲局和美國國會亦提供近乎相當於國會預算2020年美國國內生產總值（GDP）三成的經濟救助措施。

雖然美國央行現時大規模購買資產令人憂慮潛在通貨膨脹風險，但我們預計短期風險仍然偏低，因爲美國的貨幣供應上升同時，資金流通速度反而減緩。美國為了刺激通貨膨脹，貨幣增速通常會隨銀行貸款而增加，惟銀行目前資產負債表偏向累積資產，使資金無法流通。

在聯儲局自三月因肺炎疫情相繼取消會議後，美國聯邦公開市場委員會最新經濟預測更新今個年度及下年度GDP預測，而這是自去年12月以來首次更新經濟數據。根據委員會成員預計，美國聯邦基金利率將維持接近零的水平至2021年底，其中兩名成員更預計接近零水平將延至2022年。

復甦仍未確定

展望今年下半年，我們將從七月初公佈的企業第二季度業績，以及同月月底預測的美國第二季度實際國內生產總值（GDP）分析美國國內經濟收縮的情況。根據《彭博》市場普遍預測，美國第三季度反彈將接近20%。而最受市場關注的亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow現時預計GDP按季年化跌幅為48.5%。若然實際情況符合GDPNow預測，美國經濟將需要連續多個季度做好，才可讓經濟回復至以往水平。

就現時經濟復甦狀況而言，今年餘下時間可能呈「W型」走勢，而非「V型」反彈。目前多項經濟數據呈現V型反彈，主要是因為經濟逐步開放，但若要恢復疫情後的「正常」水平或需時數月。

不管美國聯邦或州政府在美國本土爆發第二波疫情期間選擇是否鎖經濟活動，基於需求疲弱和供應受限，市場復甦步伐仍會放緩。我們預計，美國第二季度業績期及指引或會出人意表，鑑於三分之一美國標準普爾500指數成份股已撤回2020年度盈利指引，任何跡象都有可能令我們進一步了解經濟復甦的程度。