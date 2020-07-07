  • 33°C
香港時間 : 2020707日 (二) 15:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

杜魯多拒特朗普邀請赴美國 顧慮疫情及美加關稅爭議

環球政治 14:27 2020/07/07

分享：

美國的新冠肺炎疫情持續之際，美國、加拿大和墨西哥三國元首原計劃於周三（8日），於華盛頓會晤及慶祝美墨加協議生效。但加拿大總理杜魯多表示，由於美墨加三國仍受新冠疫情困擾，加上美加兩國在鋁和鋼的關稅方面有爭議，決定不會赴美國與美墨元首會晤。

【美國疫情】「仍深陷第一波疫情」華府專家警告

【美國疫情】亞特蘭大市長確診 為拜登副手熱門人選

杜魯多（Justin Trudeau）的發言人周一（6日）表示, 杜魯多周三不會赴美，而會留在渥太華（Ottawa）主持內閣會議及出席國會會議。發言人又指，杜魯多祝願美墨兩國一切順利，又強調他會與美墨兩國合作，確保《美墨加協議》取得成功。

事實上，杜魯多上周已表示不會赴美：

我們顯然憂慮美國最近浮動的鋁和鋼關稅問題，也對仍困擾三個國家的衛生狀況和新冠疫情現狀表示關注。

（We’re obviously concerned about the proposed issue of tariffs on aluminum and steel that the Americans have floated recently. We’re also concerned about the health situation and the coronavirus reality that is still hitting all three of our countries.）

美國、墨西哥和加拿大三國的邊界目前仍限制非必要旅行，直至7月21日，而有必要來往的人士，入境後也要隔離14日。

【美國疫情】按教學模式收緊學生簽證 中國留學生最受影響

【新西蘭疫情】限制國民回國 國內隔離點爆棚

美國國會今年初通過《美墨加協議》，取代已有25年歷史的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。美國總統特朗普（Donald Trump）曾批評NAFTA鼓勵美國企業將生產線遷至美墨邊境，以僱用墨西哥的廉價勞工，更剝削美國勞工的就業機會，並承諾當選後將作改變。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

加拿大總理杜魯多表示，由於美墨加三國仍受疫情困擾，加上美加在關稅方面有爭議，決定不赴美國與美墨元首會晤。

相關文章

美國熱門副總統人選確診 亞特蘭大市長或成拜登副手
今日
美國熱門副總統人選確診 亞特蘭大市長或成拜登副手
曾稱僅為「小感冒」 巴西總統再驗新冠肺炎
今日
曾稱僅為「小感冒」 巴西總統再驗新冠肺炎
【新西蘭疫情】限制國民回國 國內隔離點爆棚
今日
【新西蘭疫情】限制國民回國 國內隔離點爆棚
【美國疫情】「仍深陷第一波疫情」華府專家警告
今日
【美國疫情】「仍深陷第一波疫情」華府專家警告
【美國疫情】按教學模式收緊學生簽證 中國留學生最受影響
今日
【美國疫情】按教學模式收緊學生簽證 中國留學生最受影響
地緣政治 外交 傳染病 疫情 特朗普 杜魯多 貿易 北美自由貿易協定 USMCA 墨西哥

上一篇文章

美國熱門副總統人選確診 亞特蘭大市長或成拜登副手

下一篇文章

曾稱僅為「小感冒」 巴西總統再驗新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股開市】道指漲400點 納指創新高 Tesla再破頂
【美股開市】道指漲400點 納指創新高 Tesla再破頂
【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！ 維多利亞州百年來首次封閉邊境
【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！ 維多利亞州百年來首次封閉邊境
美國人移民新西蘭意慾增65% 或與抗疫成效有關
美國人移民新西蘭意慾增65% 或與抗疫成效有關
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國
【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」
【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間14:00）