杜魯多拒特朗普邀請訪問 擔心美國疫情

▲ 加拿大總理杜魯多表示,由於美墨加三國仍受疫情困擾,加上美加在關稅方面有爭議,決定不赴美國與美墨元首會晤。

美國的新冠肺炎疫情持續之際,美國、加拿大和墨西哥三國元首原計劃於周三(8日),於華盛頓會晤及慶祝美墨加協議生效。但加拿大總理杜魯多表示,由於美墨加三國仍受新冠疫情困擾,加上美加兩國在鋁和鋼的關稅方面有爭議,決定不會赴美國與美墨元首會晤。

【美國疫情】「仍深陷第一波疫情」華府專家警告

【美國疫情】亞特蘭大市長確診 為拜登副手熱門人選

杜魯多(Justin Trudeau)的發言人周一(6日)表示, 杜魯多周三不會赴美,而會留在渥太華(Ottawa)主持內閣會議及出席國會會議。發言人又指,杜魯多祝願美墨兩國一切順利,又強調他會與美墨兩國合作,確保《美墨加協議》取得成功。

事實上,杜魯多上周已表示不會赴美:

我們顯然憂慮美國最近浮動的鋁和鋼關稅問題,也對仍困擾三個國家的衛生狀況和新冠疫情現狀表示關注。

(We’re obviously concerned about the proposed issue of tariffs on aluminum and steel that the Americans have floated recently. We’re also concerned about the health situation and the coronavirus reality that is still hitting all three of our countries.)

美國、墨西哥和加拿大三國的邊界目前仍限制非必要旅行,直至7月21日,而有必要來往的人士,入境後也要隔離14日。

【有片>>>】怎看特朗普?加拿大杜魯多無言20秒

【美國疫情】按教學模式收緊學生簽證 中國留學生最受影響

【新西蘭疫情】限制國民回國 國內隔離點爆棚

美國國會今年初通過《美墨加協議》,取代已有25年歷史的《北美自由貿易協定》(NAFTA)。美國總統特朗普(Donald Trump)曾批評NAFTA鼓勵美國企業將生產線遷至美墨邊境,以僱用墨西哥的廉價勞工,更剝削美國勞工的就業機會,並承諾當選後將作改變。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒