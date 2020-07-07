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【派錢1萬】一田百貨推「萬」用組合優惠　電器廚具低至22折

商業 13:59 2020/07/07

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一田百貨即日起至至7月20日，推出多重均一優惠價提案，更可自選配搭最組合，最高優惠低至22折。（一田提供圖片）

現金發放計劃即日起派發1萬元，不少零售商趁機推優惠吸客。一田百貨即日起至至7月20日，推出多重均一優惠價提案，更可自選配搭最組合，最高優惠低至22折，包括電器、美容、廚具、床品、嬰兒用品等產品優惠。

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提案1為「A+B+C萬用家電自選組合」，精選名廠冷氣機與電視機共12款5,000元或10,000元貨品，包括日本大金DAIKIN、美國開利CARRIER、TOSHIBA 49” LED iDTV、TCL 65” 4K QLED TV等。客人先從「A」區揀選5,000元或10,000元心水貨品1件，再從「B」及「C」區各任選1款免費貨品，達成「A+B+C」3件／組家電組合，當中最高可享43折優惠。

提案1為「A+B+C萬用家電自選組合」（一田提供圖片）

A+B+C「萬」用家電自選組合攻略（一田提供圖片）

提案2為「萬用均一組合」，精選美容化妝、廚具、嬰兒用品40款，均一優惠價1,000元、2,500元、5,000元、10,000元組合，最平1000元48折入手SOFINA潤白美肌防曬護膚套裝、22折購入德國名廚具寶迪BERNDES鍋具套裝、BRUNO罕有推出限量2,500元精選組合、2,500元COMBI嬰兒車套裝、MOJI餐椅套裝低至54折等。

提案2為「萬用均一組合」（一田提供圖片）

此外，YATA-Fans 會員於7月13日至31日，於一田百貨(沙田/大埔/荃灣)購買百貨貨品單一消費滿10,000元，可賺高達總值1,000元電子優惠券。

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責任編輯：朱悅瀅

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