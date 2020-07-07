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【宏觀中國】外資搶購A股　人民幣升穿7算無難度？

股樓投資 13:37 2020/07/07

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外資連續多日通過滬深股通買A股，直接為A股市場的興奮情緒助燃。受A股和經濟氣氛改善，人民幣兌美元的離岸價（CNY）一度升穿「7算」，到底中短綫人民幣有無機會企穩「7算」樓上？

事實上，目前最影響人民幣滙價，乃來自中美角力的不確定性，包括中美貿易協議能否履行、美國會否就「港區國安法」推出進一步的制裁措施等。

相關文章：【宏觀中國】上證暴漲5.7%　滬深兩市天量成交創5年新高

不過，若撇除這些不確定因素，人民幣的基本面確實可支持其滙價進一步造好。第一，中國經濟復甦步伐超預期，早前公布的官方PMI數字顯示中國經濟擴張的速度並未減速，相比美國面臨單日確診數創新高，仍處於控疫與解封的兩難，中國市場顯然更能吸引外資流入。

同時，有分析指，人行之前採取措施壓抑資金空轉套利，不讓國內流動性通過理財產品或衍生工具賺取利差，逼使資金流向實體，間接導致人民幣資產的收益率上升。

相關文章：【宏觀中國】限空轉套利　出招迫資金流向實體

如此一來，中美利差進一步擴闊，也有利吸引資金買入套利。換言之，配置人民幣資產的因素，的確有力支持升穿「7算」。

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撰文 : 高式古

PMI 中美貿易協議 港區國安法 中國人民銀行 外資 人民幣 中國市場

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