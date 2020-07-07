【新西蘭疫情】限制國民回國 國內隔離點爆棚

▲ 新西蘭政府於周二（7日）宣布，未來三周會限制到埗入境的航班，並增設隔離點，應付未來國民陸續回國的檢測需求。

新西蘭是首批宣告國內零病例的國家，近日陸續出現輸入個案，令當地隔離點飽滿荷（overflowing），不勝負荷。新西蘭政府於周二（7日）宣布，未來三周會限制國民回國，以減輕隔離和檢疫的負擔，包括減少到埗入境的航班，並增設隔離點。

全球多地爆發第二波疫情，情況仍然嚴峻，不少新西蘭國民趕回抗疫成功的國家避疫。當局已宣布，未來三周新西蘭航空將不提供回國航班機位，亦正考慮跟其他航空公司商討，控制到埗航班數量，短期減少回國人口，同時爭取時間，擴充隔離點，應付國民在未來數周陸續回國的需求。目前全國有28個隔離點全部爆滿，有6000人入住。

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在六月初宣布，當地疫情結束，其時累計確診個案達1,186人，累計死亡個案達22人。目前新西蘭仍未開放邊境，所有國民入境須接受14天隔離觀察，以及接受核酸測試。

六月初至今，隨國民回國的人數增加，當地不斷出現輸入個案，如六月中出現英國抵達新西蘭的國民，在未完成14天隔離以及核酸檢測的情況下，驅車出門。阿德恩隨即宣布由國防軍接手邊境檢疫，打擊同類事件發生，至今未出現社區傳播，現時累計確診個案達1,536人。

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記者：葉芷樺

