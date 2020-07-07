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國務卿蓬佩奧指　美國正考慮禁用「TikTok」在內等中國社交程式

環球政經 14:25 2020/07/07

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，美國正考慮禁止中國社交平台軟件，當中包括「TikTok」。

綜合外媒報道，蓬佩奧接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，有記者提問，美國會否考慮禁止中國社交app應用，特別是「TikTok」。蓬佩奧就回應指，有機會作出此項舉動，又強調美國十分重視這項建議， 一直有研究。（We are taking this very seriously. We are certainly looking at it）「我們已經在這個問題上進行長時間工作。」（We have worked on this very issue for a long time）

相關文章：【港版國安法】路透：TikTok數日內撤出香港市場

「對手機上裝有中國app用戶，我可以保證美國會作出正確的決定」（With respect to Chinese apps on people's cell phones, I can assure you the United States will get this one right too）。除了早前印度禁用「TikTok」外，在澳洲亦有議員呼籲禁用該程式。

「TikTok」（海外版）及「抖音」（中國版）甚受用戶歡迎，其母企為位於北京的字節跳動，國際間亦有安全疑慮。「TikTok」早前表示，海外用戶數據並不存於在中國內，美國用戶數據儲存於英國，並備份到新加坡。

事實上，剛於今年加入字節跳動的前迪士尼串流業務高層梅耶爾（Kevin Mayer），被外界認為在公司TikTok擔任CEO一職的其中一項任務，便是要解決TikTok在美國引起的私隱疑慮，是次美國舉動或成挑戰。

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