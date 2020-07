國務卿蓬佩奧指　美國正考慮禁用「TikTok」在內等中國社交程式

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指,美國正考慮禁止中國社交平台軟件,當中包括「TikTok」。

綜合外媒報道,蓬佩奧接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示,有記者提問,美國會否考慮禁止中國社交app應用,特別是「TikTok」。蓬佩奧就回應指,有機會作出此項舉動,又強調美國十分重視這項建議, 一直有研究。(We are taking this very seriously. We are certainly looking at it)「我們已經在這個問題上進行長時間工作。」(We have worked on this very issue for a long time)

「對手機上裝有中國app用戶,我可以保證美國會作出正確的決定」(With respect to Chinese apps on people's cell phones, I can assure you the United States will get this one right too)。除了早前印度禁用「TikTok」外,在澳洲亦有議員呼籲禁用該程式。

「TikTok」(海外版)及「抖音」(中國版)甚受用戶歡迎,其母企為位於北京的字節跳動,國際間亦有安全疑慮。「TikTok」早前表示,海外用戶數據並不存於在中國內,美國用戶數據儲存於英國,並備份到新加坡。

事實上,剛於今年加入字節跳動的前迪士尼串流業務高層梅耶爾(Kevin Mayer),被外界認為在公司TikTok擔任CEO一職的其中一項任務,便是要解決TikTok在美國引起的私隱疑慮,是次美國舉動或成挑戰。

