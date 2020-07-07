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【中概股回歸】新浪提私有化美股　傳為回中國上市鋪路

金融經濟 13:44 2020/07/07

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新浪私有化美股，是為回國上市作準備？

在美上市20年的中概股新浪（美：SINA）擬私有化美股，傳為回中國上市作準備。互聯網企業新浪昨（6日）表示，公司董事會收到New Wave MMXV Limited提出的非約束性私有化要約，以每股41美元，較上周四（2日）收市價溢價11.8%，收購新浪全部流通股份。

以私有化作價及6540萬股流通股份計算，新浪估值26.8億美元（208億港元）。

新浪董事長兼CEO曹國偉持股13.5%，擁有58.6%投票權，當中曹國偉透過New Wave持股12.2%，有58%投票權。

新浪表示，私有化資金將透過股債結合方式籌措，並將由新浪董事會設立的獨立委員會評估。

有內地媒體猜測，此番動作有可能是為回歸A股或港股鋪路。

新浪股價昨晚亦收報40.5美元，仍有約2%溢價，漲逾10%，總市值達26.5億美元。受消息刺激，旗下子公司微博（美：WB）漲18%，收報39.78美元，總市值達90億美元。

新浪2000年赴美上市，2011年股價突破140美元，2014年分拆業務微博上市，今年股價在40美元徘徊。

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