  • 31°C
香港時間 : 2020707日 (二) 13:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

印度據報欲踢走50項華企投資 專家：難擺脫與中國貿易

環球政治 13:10 2020/07/07

分享：

中印上月發生邊境衝突，導致兩國關係加劇緊張。路透社引述消息人士報道，印度政府正根據今年4月新政策，重新審查中資企業在印度約50項投資計劃。但有專家分析指，中國近年在貿易、投資和技術方面對印度的影響力已大大提高，印度難以擺脫與中國的貿易關係。

【中印衝突】TikTok向印度保證「中方要求亦不會交出數據」

【中印衝突】莫迪退出微博 中國網民要求印大使館跟進

印度政府今年4月宣布新規定，所有鄰國進行的實體投資都要得到印方批准，中方批評印度的新規定是歧視中國企業的投資。

路透社周一（6日）引述3名印度政府消息人士指，自新規定實施以來，印度政府正審查40至50項涉及中國企業在印度投資的計劃。據悉，印度駐華領事館等多個印度政府機構，一直與相關投資者溝通，要求對方明確解釋投資計劃。

路透社更引述1名印度政府高官指，目前中國企業在印度投資需要各種審批，印度政府的態度甚至比外界想象中更審慎，暗示中印邊境衝突對華企投資申請有影響，甚至有意踢走中方投資。

【中印衝突】印度封殺59個中國App 禁用微信抖音

【中印衝突】印度反華情緒勁 小米稱不影響生意

但印度智庫Gateway House分析指，中國對印度市場佔據重要地位，印度30家獨角獸公司（即估值超過10億美元的初創企業）中，有18家都獲中國投資者的資金，印度難以避免與中國的貿易關係。

Gateway House認為印度政府如限制中國投資，或會在短期內阻礙印度初創企業發展，因為這些企業屆時要重新籌集新資金。 

【中印衝突】曾派功夫高手到邊境 中國功夫保家衛國？

【中印衝突】印度反華加劇 3000酒店拒接待中國人

Gateway House更表示。印度如對中國開放市場的程度在短期内減低，或導致供應鏈中斷和投資成本增加，在經濟方面要付出昂貴代價（costly move for the economy）。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

路透社引述消息人士報道，印度政府正根據今年4月新政策，重新審查中資企業在印度約50項投資計劃。

相關文章

【中印衝突】TikTok向印度保證「中方要求亦不會交出數據」
2020/07/03
【中印衝突】TikTok向印度保證「中方要求亦不會交出數據」
【中印衝突】莫迪退出微博 中國網民要求印大使館跟進
2020/07/02
【中印衝突】莫迪退出微博 中國網民要求印大使館跟進
【中印衝突】印度封殺59個中國App 禁用微信抖音
2020/06/30
【中印衝突】印度封殺59個中國App 禁用微信抖音
【中印衝突】印度反華情緒勁 小米稱不影響生意
2020/06/29
【中印衝突】印度反華情緒勁 小米稱不影響生意
【中印衝突】曾派功夫高手到邊境 中國功夫保家衛國？
2020/06/29
【中印衝突】曾派功夫高手到邊境 中國功夫保家衛國？
地緣政治 外交 貿易戰 軍事 軍事衝突 貿易 中印關係 中國 印度

上一篇文章

【中芯國際】股價走起 外媒唱淡：落後台積電2代

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間13:00）
美國人移民新西蘭意慾增65% 或與抗疫成效有關
美國人移民新西蘭意慾增65% 或與抗疫成效有關
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國
【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」
【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」
【美股開市】道指漲400點 納指創新高 Tesla再破頂
【美股開市】道指漲400點 納指創新高 Tesla再破頂
【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！ 維多利亞州百年來首次封閉邊境
【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！ 維多利亞州百年來首次封閉邊境