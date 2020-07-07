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【中芯國際】股價走起 外媒唱淡：落後台積電2代

環球經濟金融 13:20 2020/07/07

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【中芯國際股價】中芯國際股價近日破頂 外媒唱淡：技術落後台積電2代

中芯國際（00981）股價近日破頂，中芯國際A股亦開始招股。中美5G科技戰白熱化，美國打擊華為5G晶片供應鏈，限制台積電向華為供應晶片下，中國內地加大力度扶植本地晶片製造商憧憬，帶動中芯國際股價走起。中芯國際與台積電淵源頗深，但有外國傳媒指出，中芯國際技術仍然落後台積電2代以上，中國提高晶片自給比率現時也許面臨局限。

美國特朗普政府嘗試封殺華為以來，華為大幅改用子企業海思半導體設計5G晶片，這些晶片性能雖然屬於先進水平，但生產仍要依賴台灣台積電等企業。華府今年5月則進一步收網，禁止全球企業使用美國軟件和技術，向華為供應晶片。

中國內地要提高晶片自給率，中芯國際顯然是重點扶植對象。中芯國際子公司中芯南方，早前獲中國政府主導兩大基金，合共注資22.5億美元。中芯南方亦計劃，將14納米製程晶圓（wafer，集成電路生產所用矽晶片）產能，由每月6,000片提高至3.5萬片。

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中芯國際與台積電甚有淵源。中芯國際創辦人張汝京，與台積電創辦人張忠謀，曾一同在美國德州儀器公司（Texas Instruments）工作。兩人後來都在台灣創立各自晶片生產企業，而張汝京2000年將世大積體電路賣予台積電，再到上海成立中芯國際，後者不少員工都曾效力台積電。

不過，《日經新聞》指出，中芯國際與台積電技術水平仍然存在巨大差距，不少評論認為中芯國際至少落後2代。7納米製程（1納米為10億分之1米），屬最近2年世界一流微型晶片製造技術，而台積電最新頂尖產品而使用3納米製程。相比之下，中芯國際技術仍處於數年前的超過10納米製程階段。

微型晶片技術對未來科技意義巨大。晶片愈小，同一空間就能容納更多晶片，提高設備運算能力，大大有利移動設備、人工智能等科技開發，而中國在這方面看來亦有頗長的路要追趕。中國官方5年前提出，今年將晶片自給率提高至40%；《日經新聞》則指，這個數字在去年可能仍未到20%。

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責任編輯：方圓之

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