【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享）

A股近日升勢澎湃，上證綜指已由低位反彈逾兩成半，升市並獲逾1.5萬億元人民幣大成交配合，強勢重返技術牛市。A股動力甫再現，官媒即急不及待為剛起步的狂牛降温，繼昨日設定「健康牛」的主調後，4大證券報今再齊聲敦促股民維持理智、警剔風險。

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