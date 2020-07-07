【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 金融經濟 13:17 2020/07/07 分享： A股近日升勢澎湃，上證綜指已由低位反彈逾兩成半，升市並獲逾1.5萬億元人民幣大成交配合，強勢重返技術牛市。A股動力甫再現，官媒即急不及待為剛起步的狂牛降温，繼昨日設定「健康牛」的主調後，4大證券報今再齊聲敦促股民維持理智、警剔風險。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 2020/07/06 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/07/03 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 2020/07/02 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 2020/07/01 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 2020/06/30 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 借貸 孖展 成交 經濟 美股 A股 GDP 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入