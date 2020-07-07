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三星新一代折疊手機或命名為Galaxy Z Fold 2

科技 13:30 2020/07/07

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最近有傳聞指，三星推出的新一代折疊手機或智命名為Galaxy Z Fold 2。

三星（Samsung）近年除了推出5G手機外，亦積極推出折疊手機。外界預計，三星會在8月舉行的Unpacked發布會中，公布新一代折疊手機。最近有傳聞，新一代折疊手機或命名為Galaxy Z Fold 2。

Galaxy Fold 2為三星折疊手機系列中的第三款產品。據外媒消息指，手機有機會在8月登場，並命名為Galaxy Z Fold 2。三星發言人曾經表示，有意將Galaxy Z Flip以及Galaxy Fold兩者結合，目前美國的三星官網中，Galaxy Fold產品網頁已歸類到Galaxy Z的分類中，間接證實三星有機會更改Galaxy Fold 2手機的命名方式。

＜＜【5G手機】預估今年全球售2.3億部　華為有望取代三星稱霸

綜合早前消息指，Galaxy Z Fold 2將配備較上一代更大的屏幕，預計搭載高通Snapdragon 865處理器，支援25W快充。受到新冠肺炎疫情影響，三星可能採用綫上形式舉辦發布會，屆時除了發布Galxay Z Fold 2之外，Galaxy Z Flip 5G版、Galaxy Note 20系列以及Galaxy Watch 3智能手錶亦有機會亮相。

責任編輯：李寶如

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