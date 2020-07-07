【留學生新規】若秋季僅網上授課美拒發簽證　在美留學生亦須離境

美國移民及海關執法局（ICE）周一（6日）發布聲明，如果美國相關大學僅在網上授課，美國將不會核發簽證給這些大學的海外留學生，已進入美國境內的相關學生亦必須離境，該機構建議，學生可以選擇轉到其他提供面對面常規教學的學校就讀。

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ICE在一份文件中表示，如果大學採用全網上課程，持有F-1或M-1學生簽證的海外留學生將不能入境美國；如留學生已經在美國境內，則可選擇轉校或離開美國。若選擇轉校，且學校以混合形式授課，將在綫課程和綫下課程相結合，由學校向ICE發出證明書，證明學生並非全網絡授課，持F-1簽證的學生則可以繼續留在美國上課。

新冠疫情流行期間，各高校面對如何安全地重新開放的難題，哈佛和普林斯頓等主要大學限制了學生返校，同時提供網上課程。但新簽證條件的頒布，將對各大高校產生巨大影響，根據聯邦數據，目前全美約有110萬外國學生持有有效的學生簽證。

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