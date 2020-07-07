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【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%

股樓投資 14:37 2020/07/07

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海普瑞藥業（新上市編號：09989）將於明日掛牌，公司宣布其公開發售錄超購68.21倍，經重新分配後，公開發售股數增至40%，一手中籤率為40%，並以招股下限18.4元定價，該股招股價介乎18.4至20.6元；摩根士丹利及高盛擔任聯席保薦人。

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是次集資所得，將主要用於償還現有債務以改善資本結構、於歐洲及其他市場發展營銷網絡及基建、提升研發生產能力，以及用於創新藥投資。

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海普瑞專注於高致死率疾病，業務覆蓋製藥領域、生物科技領域及CDMO領域。按2019年全球銷售額計，海普瑞是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商，佔據6.5%的全球市場份額。

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撰文 : 張以正

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