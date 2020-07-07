▲ 【美國疫情】「仍深陷第一波疫情」華府專家警告

美國疫情持續惡化，周二再增近5萬確診，新冠肺炎累積確診增至逾293萬。華府首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）警告，美國仍深陷第一波疫情，並形容美國疫情非常嚴峻，需立即處理。

福西周一在社交平台直播時指，美國目前仍「深陷」（knee-deep）於第一波疫情中，認為這不是第二波疫情，形容美國尚未出現錄得低的新增確診數字。

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福西直言，現時美國疫情非常嚴峻，是必須立即處理的情況。他認為，疫情持續惡化的部分原因，是因美國各州在確診數字未下滑前，就重啟經濟活動。

麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）首席傳染病總監Rochelle Walensky則形容，美國疫情處於「自由落體」 (Free fall)的狀態。

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另外，福西又指，新冠肺炎確診者平均年齡與幾個月前相比，下降了大約15歲。

福西警告，即使年輕人比較不可能成為重症患者，但此病毒仍可能讓他們數個星期都無法活動，更可能傳染給高風險成為重症患者的人士。

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責任編輯：楊心悅