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【TikTok】澳洲議員倡禁用 TikTok：數據在新加坡儲存

金融經濟 12:45 2020/07/07

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澳洲議員推動禁用TikTok，TikTok回應指，用戶隱私是首要考慮，不會將用戶數據交給其他政府。

澳洲媒體報道，字節跳動（ByteDance）旗下短視頻分享平台TikTok在澳洲面臨被禁用風險，該平台將接受議會的問詢，主要關於其如何處理用戶數據。目前TikTok在澳洲約有160萬用戶，大部分年齡在25歲以下。

TikTok上月在澳洲設立辦公室，但面臨日益嚴峻的審查，有澳洲議員正推動禁用TikTok，認為TikTok在非用戶預期的情況下蒐集用戶數據。

TikTok澳洲總經理Lee Hunter稱，從未與任何外國政府分享澳洲用戶的數據，包括中國政府，就算中國政府提出要求也不會答應。他補充，TikTok澳洲用戶數據儲存在新加坡。

全球大熱的TikTok現時在國際社會「四面受敵」，印度政府早前宣布禁用59個受歡迎的應用軟件，美國國務卿蓬佩奧稱考慮禁止TikTok等中國社交App。

此外，TikTok最新公佈，將退出香港市場。

相關文章：

【TikTok】美國務卿蓬佩奧：考慮禁止TikTok等中國社交App

【港區國安法】TikTok據報將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第二版）

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