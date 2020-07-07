中信資源擬售中信大錳股權　中信大錳午後曾狂升逾9成（第二版）

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【新股IPO】一文看清全部新股孖展數 祖龍娛樂69億孖展接力最旺
中信資源控股 （01205） 午間公布，擬出售聯營公司中信大錳 （01091） 股權。中信資源目前持有中信大錳34.39%股份，為單一最大股東。中信資源公告後，中信資源午後股價一度抽升5成，收市升幅收窄至17%，收報0.34元，較高位回吐22%，成交2590萬元。
中信大錳升幅一度拉高至93%，高見0.47元，收市報0.35元，全日升43%，成交4160萬元。
事實上，中信資源中午於披露易公布有意出售消息前，中信大錳半日已勁升33.2%，中信資源則抽高8.62%。
中信資源表示，目前尚未訂立任何正式交易協議或其他具有法律約束力的協議，交易不一定會進行。
以收市價計，中信大錳市值約12億元；中信資源市值則為26.72億元，兩者市值相差14.72億元。
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