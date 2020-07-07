【美股期貨】道指期貨跌約200點　Tesla盤前升逾3%突破1400美元

▲ 【美股期貨】3大指數期貨個別發展 道指期貨跌近100點

美股隔晚上揚後，美股3大指數期貨回落。其中，道指期貨於亞洲時段跌約200點。新冠肺炎疫情反彈，美國累計確診人數已突破300萬。另一方面，投資者對經濟改善仍抱樂觀態度。

【16：21】蔚來汽車（美︰NIO）昨升22.7%後，盤前續升2.9%，報11.84美元。

【16：17】Tesla（美︰TSLA）盤前升3.4%，報1416.74美元，突破1400美元水平。Tesla昨日收報1371.58美元，升13.5%。

【16：02】道指期貨跌204點，報25975點；標指期貨跌19點，報3152點；納指期貨轉跌41點，報10557點。

【12：09】道指期貨跌96點，報26083點；標指期貨跌8點，報3164點；納指期貨升7點，報10605點。

美股隔晚向好，道指收報26287點，升459點或1.8%；標指和納指均連升5日，標指收報3179點，升49點或1.6%；納指收報10433點，升226點或2.2%。

道指升459點 港股ADR升185點

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責任編輯︰梁浩碩