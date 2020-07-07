  • 31°C
香港時間 : 2020707日 (二) 16:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (七)

股樓投資 16:14 2020/07/07

分享：

本文繼續和大家分享，下半年必須留意的10大股票。

金融業之中，銀行在超低息環境下，盈利前景備受挑戰。另一邊廂，保險業在不少地區，尤其是內地、東南亞等新興市場滲透率仍低，加上當地中產階級冒起，人均收入及投保意識上升之下也同時亦推動保險需求。年初發生的疫情無疑對業界有一定影響，但長綫而言，亞洲保險業的增長空間依然廣闊。

友邦(01299)

「保險股王」友邦自脫離美國國際集團AIG獨立經營後，透過在不同地區，尤其是內地的積極拓展之下，新業務價值連年上升，推動股價一度逼近紅底。疫情爆發波及各地保險業務。本港跨境客減少之下，導致該股新業務價值下跌。

不過，友邦未來仍有三大亮點。第一是集團成功由內地主要對手中國平安(02318)挖角主理保險業務的李源祥加盟，擔任首席執行官。由於李源祥主政平安時，成功拉近和國壽(02628)的市佔率。友邦成功邀請李源祥從對手加盟，未來可憑藉對方豐富的內地經驗，加快在內地的拓展步伐。

相關文章：【今日大升5%】新CEO上任即重上70元　大行看好友邦再升幾多?

第二，是友邦日前獲准把當地分支機構改建為獨資人壽保險子公司，成為內地首間獨資的外資險企。市場相信，友邦將首次在內地獲得全功能牌照，能夠如同其他內地同業一樣申請在更多內地地區開展業務，對推動收入作用正面。

最後，大灣區「跨境理財通」快將推出，措施容許中港三地居民互相購買理財產品。友邦受疫情影響的跨境客業務壓力，有望暫時獲紓解。總結以上三點，友邦下半年股價重振聲威的機會，不容忽視。

 

相關文章:【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)

相關文章:【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (二)

相關文章:【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (三)

相關文章:【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (四)

 相關文章:【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (五)

相關文章:【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (六)

撰文 : 投資組

友邦保險（01299） 經濟

上一篇文章

【新股IPO】內地短視頻及娛樂綫上服務平台Netjoy擬集資1億美元（約7.8億港元）

下一篇文章

【港股追蹤】一個禮拜升1倍　邊隻咁犀利？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒