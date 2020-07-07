【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (七)

本文繼續和大家分享，下半年必須留意的10大股票。

金融業之中，銀行在超低息環境下，盈利前景備受挑戰。另一邊廂，保險業在不少地區，尤其是內地、東南亞等新興市場滲透率仍低，加上當地中產階級冒起，人均收入及投保意識上升之下也同時亦推動保險需求。年初發生的疫情無疑對業界有一定影響，但長綫而言，亞洲保險業的增長空間依然廣闊。

友邦(01299)

「保險股王」友邦自脫離美國國際集團AIG獨立經營後，透過在不同地區，尤其是內地的積極拓展之下，新業務價值連年上升，推動股價一度逼近紅底。疫情爆發波及各地保險業務。本港跨境客減少之下，導致該股新業務價值下跌。

不過，友邦未來仍有三大亮點。第一是集團成功由內地主要對手中國平安(02318)挖角主理保險業務的李源祥加盟，擔任首席執行官。由於李源祥主政平安時，成功拉近和國壽(02628)的市佔率。友邦成功邀請李源祥從對手加盟，未來可憑藉對方豐富的內地經驗，加快在內地的拓展步伐。

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第二，是友邦日前獲准把當地分支機構改建為獨資人壽保險子公司，成為內地首間獨資的外資險企。市場相信，友邦將首次在內地獲得全功能牌照，能夠如同其他內地同業一樣申請在更多內地地區開展業務，對推動收入作用正面。

最後，大灣區「跨境理財通」快將推出，措施容許中港三地居民互相購買理財產品。友邦受疫情影響的跨境客業務壓力，有望暫時獲紓解。總結以上三點，友邦下半年股價重振聲威的機會，不容忽視。

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