美國收緊留學生簽證 中國首當其衝

▲ 美國移民及海關執法局表示，今年秋季開學的留學生，若所屬學校僅設網絡課程，將不獲發簽證，已在美國境內的相關學生必須離境。

美國進一步收緊簽證，美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）周一（6日）表示，若學校僅設有網絡課程，今年秋季開學的留學生將不獲發簽證，已在美國境內的學生也必須離境。不過，留學生可轉到其他設有面對面常規教學的學校繼續上課，或將常規上課比率增至超過50%。有關安排料中國留學生最受影響。

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目前仍未知受影響學生數目，但留學生是許多大學的重要收入來源，因他們需付全額學費。

鑑於新冠肺炎疫情，美國大學陸續公布新一學年的授課模式，不少改為大部分以至全部課程採用網上教學，如哈佛大學將於新學年全部採用網上教學。

美國移民及海關執法局的指引，適用於持有F1（學術課程學生簽證），或M1（非學術性或是職業性課程學生簽證）非移民學生簽證的學生。

資料顯示，美國2019年財政年度共簽發388,839張F簽證，以及9,518張M簽證。

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美國2018財年有接近100萬名海外留學生，佔全美高等學府學生數目5.5%，為美國經濟帶來447億美元貢獻。

統計數據網站顯示，當中來自中國的留學生人數最多，達369,548人，之後為印度、南韓、沙特阿拉伯及加拿大。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前因應疫情，已宣布一系列收緊移民的措施，藉此保障本地就業和經濟，如6月暫停簽發工作簽證，估計矽谷的技術人才受影響最大。

▲ 2008年至2019年在美中國留學生數字（Statista 2020）

記者：葉芷樺