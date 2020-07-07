【美國疫情】按教學模式收緊學生簽證 中國留學生最受影響

▲ 美國移民及海關執法局表示，今年秋季開學的留學生，若所屬學校僅設網絡課程，將不獲發簽證，已在美國境內的相關學生必須離境。

美國進一步收緊簽證發放，美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）在當地時間周一（6日）表示，今年秋季開學的留學生，若所屬學校僅設網絡課程，將不獲發簽證，已在美國境內的相關學生必須離境，或轉到其他有開設面對面常規教學的學校繼續上課。有關安排，料中國留學生最受影響。

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路透社報道，目前仍未知受影響學生數目，但留學生往往是許多大學的重要收入來源，因他們需付全額學費。鑑於疫情緣故，美國大學陸續公佈新學年的授課模式；其中哈佛大學表示，新學年將全部採用網上教學。

美國移民及海關執法局的指引適用於持有F1（學術課程學生簽證）或M1（非學術性或是職業性課程學生簽證）非移民學生簽證的學生。根據資料顯示，美國在2019年財政年度，共簽發388,839張F簽證，以及9,518張M簽證。

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在留學生中，料中國留學生受影響最大。據統計數據網站資料顯示，在2018-209年度，來自中國的留學生人數達369,548人，佔當地留學生的大多數。

▲ 2008年至2019年在美中國留學生數字（Statista 2020）

美國總統特朗普政府早前因應疫情，曾宣布一系列收緊移民的措施，以保本地就業和經濟，如在六月曾暫停簽發工作簽證，估計矽谷的技術人才受影響最大。

記者：葉芷樺