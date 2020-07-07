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【TikTok】美國務卿蓬佩奧：考慮禁止TikTok等中國社交App

金融經濟 12:04 2020/07/07

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美國務卿蓬佩奧稱考慮禁止TikTok 等中國社交應用程式，但沒交代詳情。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美國時間周一晚上接受霍氏新聞訪問稱，當局正在考慮（certainly looking at）禁止中國社交應用程序，包括抖音海外版-TikTok。他未有詳細解釋如何限制，僅稱不希望趕在總統特朗普之前公布，但確認當局正在考慮當中。

路透社今日（7日）報道，引述TikTok發言人表示鑑於最近發生的事件，已決定停止在香港營運TikTok應用程式。

其後字節跳動中國CEO張楠回覆稱，「抖音」在香港有很多用戶，將繼續為香港用戶提供服務。抖音、TikTok雖然性質接近，但香港區App Store一直只提供TikTok，而抖音僅在內地上架。

TikTok首席執行官Kevin Mayer早前致函印度政府強調，中國政府從未要求提供用戶數據，倘若政府提出要求也不會答應，又表示該應用程式的用戶數據未儲存在中國。

據Sensor Tower統計，在非遊戲類App中，抖音及其海外版TikTok的今年上半年全球下載量達6.26億次，名列全球第一。

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