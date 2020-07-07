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【疫市營商】疫情促數碼轉型　廣告營銷公司活用科技保業務

商業 12:09 2020/07/07

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艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀（右）及聯席主席兼營運總監伍寶星提到，疫情爆發後，不少客戶都主動要求將活動轉移到線上。

新冠肺炎疫情席捲全球，不論是大型活動抑或小型活動，不少都被迫延期或取消。主要為高端奢侈品品牌提供整合營銷服務的廣告營銷公司艾德韋宣（Activation Group），同樣受到疫情影響，上半年的大型實體活動均停辦。

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艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀（Steve）接受本報訪問時提到，該企現時除了舉辦實體活動外，早在2014年已開始籌備數碼轉型，將活動及業務重心逐步放到綫上。他強調，就算實體活動取消，業務總收入比往年只有輕微下跌，影響未算太大，至少不會處於完全停滯的狀態，因為綫上的營銷活動依然持續進行中。

艾德韋宣曾為多個高端奢侈品品牌提供整合營銷服務，該企現時除了舉辦實體活動外，早在2014年已開始籌備數碼轉型，將活動及業務重心逐步放到綫上。（受訪者提供圖片）

而是次疫情爆發後，大力促使各大品牌及企業要習慣利用科技，將營銷放到網上發展。艾德韋宣聯席主席兼營運總監伍寶星（Johnny）透露，在疫情下，消費者都選擇在網上購物，不少客戶都主動要求將活動轉移到綫上。該企上半年數碼營銷業務新增十多名新客戶，合共完成55個數碼化營銷活動，按年增加3至4成。

他解釋，數碼營銷活動主要為社交電商營銷平台如小紅書、微博、Instagram等，透過網絡紅人（KOL）直播等方式，為不同客戶品牌進行營銷。該企自2017年起開始涉足相關業務，每年營收平均增長1倍，成績不俗。

綫上綫下並行　設360度鏡頭直播

Steve指出，每年首兩季都是屬於營銷淡季，該公司逾7成的營銷項目集中在下半年。接下來該企將會承辦多個奢侈品牌的時裝秀、阿里巴巴及騰訊等的活動。兩人稱，隨着疫情逐步穩定，目前仍暫未見到高端品牌客戶縮減推廣預算，有望下半年營銷活動市場發展將會更順利。

該企日前也公布與HTC簽署合作備忘錄，將會在未來的活動中應用虛擬實境技術（VR），預計最快在本月率先應用。（受訪者提供圖片）

Steve笑言，現時5G網絡已逐步發展成熟，在網絡低時延及高速的情況下，已允許品牌將活動以直播形式進行，所以下半年的活動大部分都會限制入場人數，並會透過綫上綫下並行的方式進行。例如會在活動設置360度全景鏡頭進行拍攝，讓參加者在網上看直播參與活動；活動場地也可加入人臉識別系統，進場時可以自動偵測，毋須人手登記，減少正面溝通機會，預防病菌傳播的風險。

>>>【疫市營商】鴻福堂夥香港寬頻展開5年合作　規畫及管理資訊科技系統

記者：曾曉汶

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