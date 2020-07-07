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【學生確診】有中小學因學生、家長確診　或教師曾接觸確診者需停課

環球政經 12:12 2020/07/07

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本港近日連續錄得本地確診個案，有中、小學的學生及家長確診，或有教師曾接觸確診者需停課。

  • 黃大仙中華基督教會扶輪中學

學校表示接到一名中三學生家長致電通知，有學生確診新冠肺炎，學校正聯絡衞生防護中心，獲取相關指引。學校發出的通知指，教育局建議學校由今天起停課，以便學校立即進行全面徹底消毒，並指學生回家後應與家長商討，並求醫進行測試。

  • 上水鳳溪創新小學

校方指，接獲一名老師通知，上周六與一位剛確診新冠肺炎患者曾短暫共處，正待衛生署檢測，暫未知結果，但校方為謹慎起見，宣布停課一天，只有六年級升中放榜工作仍如期舉行。

  • 元朗光明英來學校

學校表示，接到同事通知，其家人初步確診，相關同事已即時在家隔離，學校安排其主要任教的班別到其他課室上課，並加強校內消毒。

  • 火炭培基小學

學校接獲家長通知，有學生的父親對深喉唾液檢測呈陽性，現已入院，有關學生已沒有回校上課。

  • 香港演藝學院

另外，香港演藝學院證實，有學生確診感染新型肺炎，演藝學院學生會在社交網站表示，學院要即時緊急關閉，學生要立即離開校園，並避免回校。

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