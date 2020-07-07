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【BNO】移民褫奪中國籍？「視乎英國實制行動」反制

環球政治 12:02 2020/07/07

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【BNO】移民英國褫奪中國籍？中方「視乎英國實制行動」反制

港區國安法令中英關係對抗意味大增。英國擴大BNO護照權力，鋪路300萬香港人移民英國。中國方面表明反對，並不排除向英國推出反制措施。全國政協副主席、前特首梁振英則提出，若香港人持BNO取得英國國籍，中方應收回他們中國國籍和香港居民身份。

中國駐英國大使劉曉明周一（6日）舉行網上記者會，他批評，英國開綠燈給予BNO持有人英國國籍，嚴重干涉中國內政。劉曉明指出，香港不再是英國殖民地，任外人都不應低估中國維護主權和國家安全的決心，任外阻撓港區國安法實施的行動，都會遭遇中方迎擊。

至於如何反制英國擴大BNO權力，劉曉明表示，中方暫時採取觀望態度，會視乎英國採取甚麼實際行動，來決定反制措施。

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另一方面，全國政協副主席、香港特區前行政長官梁振英日前在Facebook發帖，認為拿BNO入籍英國香港人，不應再享有中國籍和香港居民待遇：

「拿BNO的人把英國當作大後備，這些人如果去英國住6年拿了英國國籍，香港就沒有理由做人家的大後備。我們應該嚴格執行國籍法，收回中國國籍和香港居民身分。」

港區國安法生效後，英國政府宣佈，將BNO護照持有人逗留英國期限，由6個月延至5年，並容許BNO持證人在英國住滿6年後申請成為英國公民。新措施尚未正式生效，但當局稱會在未來數月起落實。

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責任編輯：方圓之

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