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【港區國安法】抖音據報將退出香港 美國澳洲考慮禁抖音

環球政治 12:30 2020/07/07

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路透社報道，字節跳動（ByteDance）旗下的短片平台抖音海外版TikTok，計劃數日內退出香港市場。同時，繼印度禁止民眾使用抖音後，澳洲和美國有意禁用抖音。凡此種種，對抖音的打擊甚大，澳洲和美國擔心，抖音與中國政府分享用戶數據；抖音的澳洲總經理強調，用戶數據儲存於新加坡。

路透報道引述抖音發言人指，考慮到近期發生的事件，決定停止在香港營運抖音。《港區國安法》實施後，Facebook、Google、Twitter等表明，暫時拒絕香港政府索取用戶數據。抖音早前亦表示，未將用戶數據儲存於中國。

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另外，澳洲議員提出全面禁用抖音議案。澳洲部分國會議員認為，中國利用抖音收集用戶數據，強調抖音是一隻「喬裝打扮的野獸」，推動抖音「禁用令」。

澳媒報道，抖音在澳洲有超過160萬名用戶，墨爾本所在的維多利亞州安德魯斯（Daniel Andrews）也使用抖音。惟澳洲國防部年初已禁止軍人在工作的手機上安裝抖音。

而在美國，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱，當局正在考慮（certainly looking at）禁用中國應用程序，包括抖音海外版TikTok。但他提供有關詳細，僅稱不希望搶先在總統特朗普（Donald Trump）前公布。

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記者：韓羚

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