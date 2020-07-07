英國料快封殺華為 中方嘲向外國勢力屈服

▲ 中國駐英大使劉曉明周一警告指，英國試圖擺脫華為反映該國在外國施壓下屈服，無法制定獨立外交政策。

中美兩國持續就華為角力，英國頗大機會跟隨美國封殺華為，決定預料本月內正式公佈。英國政府明言，批准華為有限參與5G網絡建設的決定並非不可改變，外界猜測英政府或跟隨美國封殺華為。中國駐英大使劉曉明周一（6日）警告指，英國試圖擺脫華為反映該國在外國施壓下屈服，無法制定獨立外交政策。

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英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，英國今年1月批准華為有限度參與英國5G網絡建設，但強調這決定並非一成不變（It is not fixed in stone.），會不斷審查以確保該國電信網絡安全。

杜永敦更指如美國對華為實施制裁，在華為設備可靠程度及英政府認為能否安全使用它方面，都會產生重大影響。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人也表示，政府最遲會於本月22日向國會公佈最新的決定。

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中國駐英大使劉曉明其後反擊英國，指擺脫華為會發出錯誤信息，更指：

你（英國）會傷害作為可以獨立執行政策的國家形象，代表你在外國施壓下屈服，及無法獨立執行外交政策。

（You punish your image as a country that can conduct independent policy. It means you succumb to foreign pressure and you cannot make your own independent foreign policy.）

劉曉明又暗示，英國政府禁止華為參與英國5G網絡建設，會威脅中英兩國貿易。他指出，英國如驅逐華為將帶來許多後果，包括損害英國友好、開放和透明的營商環境，也會損害信任。他呼籲英國政府作出符合中英合作利益、英方本身利益的決定。

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責任編輯：何穎兒