英國擬跟美國禁華為 中國大使嘲：向外國勢力屈服

▲ 中國駐英大使劉曉明周一警告指,英國試圖擺脫華為反映該國在外國施壓下屈服,無法制定獨立外交政策。

中美兩國持續就華為角力,美國也加大力度封殺華為。英國政府也表示,批准華為有限參與5G網絡建設的決定並非不可改變,外界猜測英政府或跟隨美國封殺華為。中國駐英大使劉曉明周一(6日)警告指,英國試圖擺脫華為反映該國在外國施壓下屈服,無法制定獨立外交政策。

英國文化大臣杜永敦(Oliver Dowden)表示,英國今年1月批准華為有限度參與英國5G網絡建設,但強調這決定並非一成不變(It is not fixed in stone.),會不斷審查以確保該國電信網絡安全。

杜永敦更指如美國對華為實施制裁,在華為設備可靠程度及英政府認為能否安全使用它方面,都會產生重大影響。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)的發言人也表示,政府最遲會於本月22日向國會公佈最新的決定。

中國駐英大使劉曉明其後反擊英國,指擺脫華為會發出錯誤信息,更指:

你(英國)會傷害作為可以獨立執行政策的國家形象,代表你在外國施壓下屈服,及無法獨立執行外交政策。

(You punish your image as a country that can conduct independent policy. It means you succumb to foreign pressure and you cannot make your own independent foreign policy.)

劉曉明又暗示,英國政府禁止華為參與英國5G網絡建設,會威脅中英兩國貿易。他指出,英國如驅逐華為將帶來許多後果,包括損害英國友好、開放和透明的營商環境,也會損害信任。他呼籲英國政府作出符合中英合作利益、英方本身利益的決定。

責任編輯:何穎兒