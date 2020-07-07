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【港區國安法】TikTok據報將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第二版）

金融經濟 11:48 2020/07/07

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抖音海外版TikTok 據報數日內撤出香港。

「港區國安法」上周推出後，抖音海外版－「TikTok」據報將退出香港市場，撤出香港的蘋果及Google應用程序商店。目前，於蘋果的app store仍可下載TikTok，而未有上架「抖音」app。

報道指，TikTok發言人表示鑑於最近發生的事件，已決定停止在香港營運TikTok應用程式。

報道公開後，內地傳媒引述字節跳動中國CEO張楠回覆，抖音在香港有很多用戶，將繼續為香港用戶提供服務。知情人士透露，此次受到影響的並非抖音，而是TikTok。

作為抖音海外版，TikTok在內地無法使用，為吸引全球用戶，TikTok一直與中國母企保持距離。TikTok首席執行官Kevin Mayer早前致函印度政府強調，中國政府從未要求提供用戶數據，倘若政府提出要求也不會答應，又表示該應用程式的用戶數據未儲存在中國。

繼Facebook（美：FB）、Google（美：GOOG）、Twitter（美：TWTR）暫停受理香港政府有關用戶數據的請求，蘋果公司（美：AAPL）表示，正在評估港區國安法。

根據Axios報道，TikTok去年9月在香港擁有15萬用戶。綜合近期消息，抖音、TikTok母企字節跳動上月才已簽定租約，增加本港寫字樓面積。字節跳動已簽定3年租約，租用九倉置業  （01997）  旗下時代廣場約3000呎單位。

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政治 港區國安法 國安法 Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR） 香港 App Store 抖音

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