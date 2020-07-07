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【港區國安法】英國制裁侵人權者 外相不排除制裁林鄭

環球政治 11:22 2020/07/07

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【港區國安法】英國制裁侵人權者 外相不排除制裁林鄭

中英關係因港區國安法鬧僵之際，英國首次單方面制裁外國侵犯人權人士。英國的制裁名單包括俄羅斯、沙特阿拉伯等國49的人士和機構，但未提及與港區國安法有關的人。不過，有保守黨議員要求，英國制裁香港特首林鄭月娥，英國外相藍韜文稱「不排除」。

點擊觀看國會問答環節影片

林鄭月娥早前回應美國禁運制裁時表示，任何制裁行動不會嚇怕政府，有需要時候國家會採取反制措施。

震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國

【港區國安法】Facebook等拒港府索用戶數據 蘋果：正評估

英國政府動用的「馬格尼茨基修正案」（Magnitsky amendment），制裁侵犯人權的人。藍韜文（Dominic Raab）啟動制裁機制，凍結受制裁的人在英國的資產。

保守黨議員史密斯（Iain Duncan Smith）在國會質詢時要求，英國動用「馬格尼茨基修正案」制裁林鄭月娥。藍韜文稱，不排除這樣做，但強調制裁是以證據為基礎。

港區國安法實施後，英國指控中國「違反中英聯合聲明」，並擴大BNO護照權力為持有香港人入籍英國鋪路。中方則主張，建立香港特區維護國安法制，完全屬中國主權範圍和內政。中方又不排除就BNO擴權，向英國推出反制措施。

英國擬凍結侵犯人權者資產 首度單獨執行制裁

【港區國安法】德國更新香港旅遊警示 籲公民注意言論

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記者：韓羚

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