【港區國安法】微軟、Zoom跟隊 暫拒港府索用戶數據

《港區國安法》上周起在香港實施,繼Facebook、Google、Twitter表明,暫時拒絕香港政府索取用戶數據後,Zoom、微軟(Microsoft)旗下LinkedIn亦宣布跟隊。蘋果則指正在評估《港區國安法》,但強調生效後,從未直接收到香港政府提出的要求。

通訊軟件Telegram是首個宣布暫時拒絕香港政府索取用戶數據的社交平台。Telegram指:

「Telegram 暫不會處理任何索取香港用戶數據的要求,直至國際對香港近日發生的政治變化有共識。」

(Telegram does not intend to process any data requests related to its Hong Kong users until an international consensus is reached in relation to the ongoing political changes in the city.)

Facebook、Google、Twitter等其後都表明,暫時拒絕香港政府索取用戶數據。Facebook指,認為言論自由是一項基本人權,公司支持用戶有表達自己的權利,而不必擔心自己的安全或其他影響。

Zoom發言人指,公司正積極監察有關香港的情況,「包括美國政府的任何潛在指引」(including any potential guidance from the US government)。

蘋果則指,自港區國安法生效以來,未直接收到有關香港政府對香港用戶數據的請求,又指會香港當局倘提出要求,需根據美港司法互助協議,而美國司法部收到要求後亦會作審核。

