「1.5萬億讓利」如何構成？

近期，國常會提出「金融向實體讓利1.5萬億」，引發市場關注。據筆者測算，該政策將通過LPR降息、「應延盡延」政策、銀行減少收費、再貸款再貼現等多個渠道完成。其中真正能夠靈活調節政策邊際變化的，主要是LPR與再貸款再貼現。

渠道一：降低利率讓利。我們假設，作為「利率錨」的1年期LPR在2020年全年累計下調60bp，並引導一般貸款加權平均利率和收益率曲綫以近似相等的幅度下行，同時5年期LPR全年累計下降20bp。從信貸體系來看，若2020年「人民幣貸款新增近20萬億

的目標如期實現，且一般貸款與個人房貸的餘額比例與2020年一季度持平，信貸降息帶來的讓利約為9035億元。從債券市場來看，近年經驗顯示，企業債券規模在上、下半年的增量幾近相等。2020年上半年，企業債券規模增量預計為3.5萬億，則全年增量預計為7萬億左右。由此，債券降息形成的讓利約為315億元。兩者加總，降低利率讓利的規模約為9350億元。

渠道二：直達貨幣政策工具推動讓利。其一，再貸款再貼現。根據我們推算，上半年推出的3000億再貸款、5000億再貸款再貼現、1萬億再貸款工具，所形成的利率優惠依次為4.48、1.98、0.83個百分點，由此共讓利316億元。6月1日推出的4000億元再貸款資金，通過SPV為地方商行小微信貸提供了零成本資金。6月至年末，地方商行小微信貸的資金成本預計介於銀行間1年期同業拆借利率和央行1年期再貸款利率之間，因此此項措施預計讓利約108億元。其二，「應延盡延」政策。根據中國人民銀行預測，延期還本付息政策所覆蓋的普惠小微企業貸款本金可達到7萬億元。我們估算，2019年年末普惠小微貸款的利率約為6.33%，因此2020年該項措施預計讓利約4431億元。

渠道三：銀行減少收費讓利。這一舉措目前尚未有明確的政策指引。根據2014年以來銀行減少收費的實施成果，並考慮今年銀行的資產負債管理壓力，我們認為，年內總體讓利空間約在1000億左右。

從總量來看，以上三個渠道的加總規模預計可達1.52萬億。因此，在內外部經濟環境不發生極端波動的情況下，本次讓利目標將大概率如期完成。從結構來看，政策貢獻的大小排序為LPR降息、「應延盡延」政策、銀行減少收費、再貸款再貼現。考慮到「應延盡延」政策的空間已經充分使用，而銀行減少收費也存在一定剛性，所以未來能夠進行靈活調節的工具主要是LPR和再貸款再貼現。