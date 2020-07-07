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【新冠肺炎】阻拒戴口罩乘客上車　法國巴士司機遭毆斃

環球政經 11:20 2020/07/07

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新冠肺炎肆虐全球，法國有一名巴士司機因阻止不戴口罩的乘客上車而被毆打致死。

其他文章：【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產

其他文章：【查新冠肺炎源頭】英媒指存武漢實驗室7年 來自雲南礦場蝙蝠

事發在當地西南部城市巴約訥（Bayonne），據警方消息人士透露，50多歲的巴士司機蒙吉約（Philippe Monguillot）當時試圖阻止一名未戴口罩的男子帶同狗隻登上巴士，並要求另外4名未戴口罩但已上車的乘客下車，結果遭五人毆打，頭部重創昏迷入院，延至周一醫生宣布他腦死亡。涉案5人已被警方拘捕。

法國規定，大眾搭乘交通公具時，必須戴上口罩。當地有逾20萬宗新冠肺炎確診個案，近3萬人病逝。

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