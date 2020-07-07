【贏家智慧】中芯回A瘋炒百倍PE　中石油慘痛歷史前車可鑒



近期炒得最火熱的股份，非中芯國際（00981）莫屬，自6月份起股價如坐火箭，以今日最新報38.4元計，一個多月就升了1.3倍。股價急升的原因很簡單，就是公司申請回內地A股科創板上市，最新消息是A股股份在今日開始招股。

根據中芯發出通告指出，A股每股發行價為27.46元人民幣，集資近463億元人民幣，如超額配售選擇權全額行使，集資額將高達532億元人民，創內地10年來集資新高。中芯招股價即折合約30.15港元，以現價計，較港股大幅折讓21%，估計上市後會爆過滿堂紅。

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不過，中芯在炒作一輪下，估值已到達天價。按彭博社資訊顯示，中芯港股2020及2021年預測市盈率(PE)，已達90倍及101倍。

A股又如何？根據中芯發出的招股通告中特別提及，以發行價27.46元人民幣計，假設行使超額配售權後，扣除非經常性收益前的股東淨利潤，PE高達113.12倍。

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公司更列舉業務相近同業的估值作比較，行業龍頭的台積電市盈率為24.3倍，在港上市的華虹半導體（01347）約31倍，最貴的為內地上市的華潤微（滬：688396）153倍，行業平均為50.2倍。

中芯回A瘋炒，亦不禁令筆者回憶起在2007年港股大牛市時，中石油（00857）回歸A股的故事。

2007年11月5日，中石油A股於上交所上市，當年招股價每股16.7元人民，由於A股仍未有10%漲停板的機制，中石油A股掛牌首日大升1.6倍，收報43.96元人民幣，AH股總市值達7.8萬億港元，為當時全球市值最大的上市公司，中石油亦被稱為全亞洲最賺錢的企業。

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「別人貪婪我恐懼」，當時股神巴菲特（Warren Buffett）在2007年7月時開始減持中石油H股，最後在12港元水平更悉數沽清，持貨4年賺逾200億港元。不過很多人認為股神看錯市，皆因中石油其後在回A消息刺激下不斷創新高，最高曾升至20元水平，股神被嘲「不認識中國市場」。

之後的劇情發展，是中石油A股上市後風光不再，加上爆發金融海嘯，股價如崩堤式下跌，盈利亦每況愈下。即使其後2008年內地推出4萬億救市措施，以及2015年港股大時代，中石油股價仍然無復當年勇，內地股民更有「問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油」之嘆息。

中石油現時最新市值約9,100億元，與13年前最高峰時相比，蒸發了6.89萬億元或88%。今次中芯回A往，會否是另一隻中石油的故事？或是能創造出奇蹟？時間將會見證一切。