【華為風暴】英國本月22日公布華為5G參與最新決定

▲ 英國本月22日公布對華為最新決定。

路透報道，英國文化大臣Oliver Dowden周一（6日）談及1月初時允許華為有限度地參與5G網絡建設，稱這決定「並非不可改變」，會不斷地審查，以確保網絡的安全性。政府將於本月22日前公布最新決定。

報道指，英國政府1月批准華為有限度地參與該國5G網絡建設，但中國通過「港版國安法」，令中英關係緊張；美國5月宣布對華為制裁的措施，限制華為採購晶片。

相關文章：約翰遜暗示華為是潛在敵國供應商 香港問題或影響華為在英發展

英國首相約翰遜的發言人表示，美國制裁華為，華為5G設備的可靠性很可能大打折扣，能否安全使用成疑。

中國駐英大使劉曉明周一警告稱，「中國商界都在關注你們如何對華為，如果你們放棄華為，將向其他中國企業發出非常糟糕的信息」。對華為的決定轉軚，將損害英國開放、商業環境友好的形象，意味英國正不得不跟隨「其他國家的步伐」。

相關文章：【華為風暴】法國不禁華為 鼓勵電訊商避用

【中美5G角力】美國全面切斷晶片供應 分析料：華為5G設備業務處境「好嚴峻」

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁