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【香港疫情】確診個案湧現　陳肇始︰暫不用全面停課 跨境健康碼措施仍在相談中（不斷更新）

金融經濟 20:13 2020/07/07

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本港新冠肺炎疫情反彈，再現多宗未有外遊的確診個案。衛生防護中心今午公布，過去24小時新增14宗確診個案，9宗屬本地感染，涉及粥店食客及院校個案。食物及衛生局局長陳肇始表示晚上7點半將開記者會，交代最新社交防疫措施，本文將直播最新消息。

【20︰10】被問到當初放寬限聚令是否過早以及為何不即時收緊社交措施。陳肇始表示，全球都進行新常態因為疫情是嚴峻的而且病毒會與我們共存，因此市民要適應，保持個人及環境衛生。她重申會檢視限聚令，朝收緊方向進行。

她表示， 社會過去一直對限聚令意見不一，所以港府從公共衛生角度評估措施，最重要是有序放寬而非一下子放寬。至於收緊到甚麼程度，目前仍然評估中。

【20︰08】關於中港推出健康碼方面，陳肇始指有關措施仍在相談中，會綜合疫情、確診個案等最新消息，與粵澳單位分享並進行商討。至於港口措施方，她表示會要求在疫情國家返港人士有序回港，及離境前接受檢疫測試

【20︰03】被問到學校是否有需要重新停課，陳肇始表示疫情出現警號，亦非常擔心有中學生確診，涉事學校亦已停課14日。她表示暫不用全面停課，並指現在差不多是暑假。

食肆及娛樂埸所安排方面，鑑於最新疫情發展，要重新趨向收緊。至於是否重要關閉，要視乎衛生署的追蹤結果有否發現最新源頭，若有最新情況會即時公布。

至於是關閉或其他情況，要視乎衛生署的追蹤結果有否發現最新源頭，若有最新情況會即時公布。

【19︰59】新冠肺炎不會在短期內消化，但專家提醒，可能會在冬季時出現第二波疫情；因此有本地不明源頭個案之前，一直研究如何加大抗疫力度；再次強烈呼籲市民做好個人及環境衛生，即載口罩及勤洗手及注意社交距離。

【19︰55】陳肇始表示，有可能在7月16日現行社交距離措施完結前，發表新一輪防疫措施。她續表示，實驗室檢測繼續是重要一環，香港病毒檢測量已逐步上升，截至7月5日，香港已進行逾36萬次病毒檢測，並已從大圍美田村、長沙灣等大廈收集約3000個樣本，強烈呼籲在有關場所的市民盡快進行檢測。

她續謂，未來會設立新實驗室，爭取本月啟用，料下月開始，每日額外提供2400個檢測額，兩間醫學院料每日額外提供1400個檢測。

【19︰50】早前已向院社的人士派發樣本，並已採集近3000個樣本，全部陰性早前本地疫情較穩定，因此認為有條件放寬社區群組眾集限制但由於多宗源頭不明的個案，因此現階段會維持人數限制。餐飲場所方面，會因應營運模式及所涉風險，並會研究收緊現行宗教場所聚會人數及處所人數限制，並就疫情最新發展，適時公布最新防疫措施。

【19︰49】醫管監探訪安排︰醫管局重新檢視探訪安排，並預期短期內暫停早前實施的探訪安排，會盡快通知病人及家屬；安老院社探訪會暫停。早前已向院社的人士派發樣本，並已採集近3000個樣本，全部陰性。

【19︰48】陳肇始表示，下午行政長官召開督導委員會，制定最新應對措施，大致上可分3方面。首先，是口岸管制，因應最近有大量航班接載人士回港，包括巴基斯坦、南非等高危地區相當高比例的確診個案，並對本地醫療體系造成極大壓力

第二，關於貨船及客船人員情況︰因應最新疫情發展，在保彈香港市民及維護醫療系統穩健的情況，要求船公司就所有客船及貨船，在出發前要取得當地的檢疫結果，並必需是呈陰性。就機組人員及船員，所有需到亞洲博覽館採取深喉樣本。

第三，要求外傭在酒店進行１４天強制隔離措施，並需在抵港時持有陰性檢測結果，費用由僱主支付。

【19︰45】世衛今年3月已宣布，新冠肺炎疫情成為大流行，陳肇始形容目前世界各地的疫情仍然非常嚴峻。即使香港過去21日無本地確診個案，但世衛引述專家指，其實病毒都是會與人類共存並成為常態，因此過去一段日子港府均以張弛有度的防疫措施。她表示︰「短期內有多宗源頭不明的個案，對我們是重要警號。」警告港人不要鬆懈，保持個人衛生。

【19︰41】安老院社的確診者，衝生防護帆心已安排院社的人士轉送至薄扶林，並繼續追查感染源頭，追蹤密切接觸者。

【19︰40】陳肇始表示，曾有21日無本地確診個案，目前最新本地確診數目1300宗。而今日的19宗確診個案，有5宗源頭不明。

【19︰39】食物及衛生局局長陳肇始出現，交代本地最新疫情發展。

今早起，多間中學及大專院校傳出學生及教職員確診消息，演藝學院亦因有學生初步確診而緊急關閉校園。

9宗本地感染個案當中，包括一名58歲的士司機及其14歲兒子、一名坪石邨「彬記粥麵」的28歲男食客，以及一名醫管局職員，另有一名68歲患長期病的男士確診，其在佐敦道文英街新發茶餐廳任待應。

今日較早前消息

行政長官林鄭月娥今日在行政會議前會見傳媒未有佩戴口罩，但她對香港疫情表示擔心，最新本地個案顯示社區有傳播風險，下午將在抗疫督導委員全面檢視疫情，包括考慮最新社交距離措施是否再適合放寬，當港府有最新決定會向外公布。

因應近期香港疫情減輕，林鄭月娥上周三舉行記者會解釋港區國安法時，與同場解說的高官也未有佩戴口罩。

港府暫訂月內停止使用火炭駿洋邨作防疫隔離用途，林鄭月娥稱，現時計劃未有改變，希望可讓輪候入住駿洋邨的市民可以使用，也稱竹篙灣的臨時檢疫設施有望可接替有關功能。

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