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【香港疫情】演藝、中學、醫院初步確診個案湧現　政府7點半記者會料交代社交距離措施（第三版）

金融經濟 17:54 2020/07/07

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行政長官林鄭月娥於會見傳媒時未佩戴口罩。

香港新冠疫情反彈，再現多宗未有外遊的確診病案。衛生防護中心下午4時半公布，過去24小時，香港新增14宗確診個案，5宗屬輸入個案。政府晚上7點半將開記者會，交代限制疫情措施。

今早起，已有消息傳出演藝學院有學生初步確診，也有多間中學傳出學生或家長確診，另有3名沙田區居民初步確診，包括一名在九龍醫院資訊科技部員工，另一名患者曾到迪士尼樂園，但尚未確認上述多名患者是在本地或外地感染。

行政長官林鄭月娥今日在行政會議前會見傳媒未有佩戴口罩，但她表示，對香港疫情擔心，最新本地個案顯示香港社會有傳播風險，下午將在抗疫督導委員全面檢視疫情，包括考慮最新社交距離措施是否再適合放寬，當港府有最新決定會向外公布。

因應近期香港疫情減輕，林鄭月娥上周三舉行記者會解釋港區國安法時，與同場解說的高官也未有佩戴口罩。

港府暫訂月內停止使用火炭駿洋邨作防疫隔離用途，林鄭月娥稱，現時計劃未有改變，希望可讓輪候入住駿洋邨的市民可以使用，也稱竹篙灣的臨時檢疫設施有望可接替有關功能。

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疫情 林鄭月娥 駿洋邨 行政會議
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